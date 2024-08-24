FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Luan Peres için her geçen gün bir talip daha ortaya çıkıyor. Son olarak Peres'e Eyüpspor ve Brest talip olmuştu. Yıldız oyuncuya bu defa sürpriz bir takım kancayı attı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Brezilyalı savunmacıya geçtiğimiz gün Brest'in talip olduğu iddia edilmişti.
Luan Peres ile ilgili yeni bir transfer dedikodusu daha çıktı.
Nicolo Schira'nın haberine göre Vasco Da Gama, Luan Peres ile ilgileniyor.
Haberde Brezilya Ligi ekibi ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.
Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maçta 1.708 dakika süre aldı.
30 yaşındaki savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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