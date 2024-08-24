Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Luan Peres için her geçen gün bir talip daha ortaya çıkıyor. Son olarak Peres'e Eyüpspor ve Brest talip olmuştu. Yıldız oyuncuya bu defa sürpriz bir takım kancayı attı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 13:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Luan Peres, Fenerbahçe'ye katkı sağlayamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Brezilyalı savunmacıya geçtiğimiz gün Brest'in talip olduğu iddia edilmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Luan Peres ile ilgili yeni bir transfer dedikodusu daha çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Nicolo Schira'nın haberine göre Vasco Da Gama, Luan Peres ile ilgileniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Haberde Brezilya Ligi ekibi ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Luan Peres ile yollar ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Luan Peres, Fenerbahçe formasıyla toplam 23 maçta 1.708 dakika süre aldı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu Ferdi sonrası bir ayrılık daha! Taraftarın gözdesi yolcu 12:22
Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı... Becao için karar verildi! 3 takım teklif yapmıştı... 10:49
Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi... Galatasaray rota İtalya'ya çevrildi! Milan'ın yıldızı önerildi... 10:34
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer! 10:25
Cham Trabzon'a geldi! Cham Trabzon'a geldi! 09:22
Göztepe'den PFDK'ya itiraz Göztepe'den PFDK'ya itiraz 01:38
Daha Eski
Körfez seriye taktı Körfez seriye taktı 01:35
Göztepe tek tek Göztepe tek tek 01:34
54 kişi için suçlama 54 kişi için suçlama 01:25
F.Bahçe’yi reddetti F.Bahçe’yi reddetti 01:24
Ertelemeli ceza geldi Ertelemeli ceza geldi 01:23
Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! Stanimir Stoilov: Beraberlik gerçekçi bir skor! 00:45