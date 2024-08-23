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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transfer için İngiltere'ye uçtu!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz temsilcisi Brighton'a imza atıyor. Milli futbolcu, ailesiyle birlikte imza için İngiltere’ye gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 21:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 21:34
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transfer için İngiltere'ye uçtu!

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oluyor. Milli futbolcu, ailesiyle birlikte saat 20.30'da Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla İngiltere'ye gitti.

Yıldız sol bekin, Brighton ile 5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

DEV BONSERVİS BEDELİ!

Öte yandan Fenerbahçe, Ferdi transferinden yaklaşık 35 milyon Euro bonservis kazanacak. Sözleşmede bonus maddelerinin de yer alacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye gideceğini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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