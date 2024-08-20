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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de haftalardır takıma getirilmesi istenilen oyuncuların başında bir Norveçli vardı. O oyuncunun yeni yuvası artık kesinleşti. İşte sarı lacivertlilerin transfer listelerinde en üst sırada olan oyuncuyu kaptırdığı kulüp... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:42
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Trendyol Süper Lig'inde heyecan ikinci hafta maçları ile devam ederken İstanbul devlerinden Fenerbahçe, Göztepe deplasmanından beraberlikle döndü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Tecrübeli teknik direktör Mourinho ve sarı lacivertli yönetim, gidişattan memnun olmayan taraftarlar tarafından "transfer dönemini ağırdan aldıkları" gerekçesi ile eleştirilmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Özellikle olaylı Göztepe deplasmanında 2 - 0 öndeyken İzmir'den beraberlikle yetinerek ayrılmaları bu eleştirileri şiddetlendirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Fred'in yokluğu, takımın Lille maçı kaynaklı yorgunluğu gibi etkenler de alınan bu sonuçta büyük rol oynamıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Tüm bu çalkantılı gidişat devam ederken dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe yönetimine ilettiği transfer listesindeki en çok konuşulan isimden bugün kötü bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Kanarya'nın uzunca bir süredir Sander Berge ile ilgilendiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Burnley'de forma giyen Norveçli merkez orta saha oyuncusuna, takımda en çok kazanan ikinci oyuncu olmasına karşılık sarı lacivertli ekipten maaşının iki katı teklif edilmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Berge'nin bu teklife "evet" dediği dedikodusu basında bir süre yer ettikten sonra devreye İngiliz devlerinden Manchester United'ın girdiği söylenmiş ve işler kızışmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncunun gideceği kulüp, yabancı basınca açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin gözbebeği Berge'nin yeni takımı:

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Gazeteci Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre 26 yaşındaki oyuncu, 20 milyon Pound başlangıç ücreti artı 5 milyon Pound bonus karşılığında Burnley'den Fulham'a transferinin resmi adımlarını tamamlamak üzere.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Ayrıca şuan süreci tamamlamak için Londra'da bulunan oyuncu, sağlık testlerini de yaptırmış durumda.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Norveçli, Burnley'de çıktığı 40 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı sunmuştu.

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