TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi
Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de haftalardır takıma getirilmesi istenilen oyuncuların başında bir Norveçli vardı. O oyuncunun yeni yuvası artık kesinleşti. İşte sarı lacivertlilerin transfer listelerinde en üst sırada olan oyuncuyu kaptırdığı kulüp... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 11:42
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Fred'in yokluğu, takımın Lille maçı kaynaklı yorgunluğu gibi etkenler de alınan bu sonuçta büyük rol oynamıştı.
Tüm bu çalkantılı gidişat devam ederken dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe yönetimine ilettiği transfer listesindeki en çok konuşulan isimden bugün kötü bir haber geldi.
Kanarya'nın uzunca bir süredir Sander Berge ile ilgilendiği biliniyordu.
Burnley'de forma giyen Norveçli merkez orta saha oyuncusuna, takımda en çok kazanan ikinci oyuncu olmasına karşılık sarı lacivertli ekipten maaşının iki katı teklif edilmişti.
Berge'nin bu teklife "evet" dediği dedikodusu basında bir süre yer ettikten sonra devreye İngiliz devlerinden Manchester United'ın girdiği söylenmiş ve işler kızışmıştı.
Piyasa değeri 20 milyon Euro olan oyuncunun gideceği kulüp, yabancı basınca açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin gözbebeği Berge'nin yeni takımı:
Gazeteci Fabrizio Romano'nun belirttiğine göre 26 yaşındaki oyuncu, 20 milyon Pound başlangıç ücreti artı 5 milyon Pound bonus karşılığında Burnley'den Fulham'a transferinin resmi adımlarını tamamlamak üzere.
Ayrıca şuan süreci tamamlamak için Londra'da bulunan oyuncu, sağlık testlerini de yaptırmış durumda.
Norveçli, Burnley'de çıktığı 40 maçta 2 gol ve 2 asist katkısı sunmuştu.
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