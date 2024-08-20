TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe yıldız oyuncuyu kaptırdı! Transfer listesinin en üstündeydi

Fred'in yokluğu, takımın Lille maçı kaynaklı yorgunluğu gibi etkenler de alınan bu sonuçta büyük rol oynamıştı.

Tüm bu çalkantılı gidişat devam ederken dünyaca ünlü teknik adamın Fenerbahçe yönetimine ilettiği transfer listesindeki en çok konuşulan isimden bugün kötü bir haber geldi.