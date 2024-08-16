Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun yerine alternatif isimlere yöneldi. Yönetimin hiç yaş tahtaya basmaya niyeti yok. İşte Kanarya'nın listesindeki futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe serüveni sona ermek üzere...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Milli oyuncu, Brighton'ın kendisine sunduğu şartları kabul etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Sarı-lacivertliler ise İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

24 yaşındaki sol bekin temsilcisi, Fenerbahçe Yönetimine Ferdi'nin kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediğini ve kararlı olduklarını ileterek, 'Brighton'la anlaşın' dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Yönetim de kendi istediği şartlarda esnemeye gitti. Tarafların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Milli yıldız da sağlık kontrollerinden geçmek için tarafların anlaşmasını bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Fenerbahçe, bir yandan Ferdi için görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan ise bu bölgeye yapacağı transferler için harekete geçmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Mourinho'dan da onay alan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk üç sırasında; Tottenham'dan Sergio Reguilon, Gent'ten Archie Brown ve Rangers'tan Rıdvan Yılmaz var.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!

Yönetim, üç oyuncu için resmi temaslara başlayacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'ın rakibi Lugano Kartal'ın rakibi Lugano 01:18
Shaqiri bombası Shaqiri bombası 01:16
Başakşehir rahat geçti Başakşehir rahat geçti 01:14
G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! G.Saray'da Zaha'nın alternatifi belli oldu! 00:41
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:34
Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... Böyle maç görülmedi! Eski G.Saraylı Tete... 00:32
Daha Eski
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:16
Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz Çağdaş Atan: Lig etabına kalabilmek istiyoruz 00:12
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! 00:07
İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! İşte Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri! 00:07
İşte güncel UEFA ülke puanımız! İşte güncel UEFA ülke puanımız! 00:07
İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri 00:07