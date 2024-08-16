TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 aday birden!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile kısa süre içerisinde yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun yerine alternatif isimlere yöneldi. Yönetimin hiç yaş tahtaya basmaya niyeti yok. İşte Kanarya'nın listesindeki futbolcular...
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24 yaşındaki sol bekin temsilcisi, Fenerbahçe Yönetimine Ferdi'nin kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediğini ve kararlı olduklarını ileterek, 'Brighton'la anlaşın' dedi.
Yönetim de kendi istediği şartlarda esnemeye gitti. Tarafların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.
SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK
Milli yıldız da sağlık kontrollerinden geçmek için tarafların anlaşmasını bekliyor.
Fenerbahçe, bir yandan Ferdi için görüşmelerini sürdürürken, diğer yandan ise bu bölgeye yapacağı transferler için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Mourinho'dan da onay alan sarı-lacivertlilerin listesinin ilk üç sırasında; Tottenham'dan Sergio Reguilon, Gent'ten Archie Brown ve Rangers'tan Rıdvan Yılmaz var.
Yönetim, üç oyuncu için resmi temaslara başlayacak.
Kanarya'da yaşanan transfer gelişmeleri taraftarlar tarafından sabırsızlıkla takip ediliyor.
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