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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Brezilyalı yıldızı Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda dünya yıldızı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, Lille'i konuk etti.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Sarı-lacivertliler, 2-1 kaybettiği maçın rövanşında normal süreyi 1-0 önde tamamlasa da uzatma dakikalarında Fransız ekibinin penaltıdan bulduğu gol sonrası karşılaşma 1-1 sona erdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Kanarya'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Sarı-lacivertlilerde Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede yaşadığı sorun dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

KOVACIC YENİDEN GÜNDEMDE

Orta sahayı çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic'i yeniden gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Kanarya, Fred'in yokluğunda orta alanda büyük sıkıntı yaşarken Jose Mourinho, Lille maçı sonrası yönetimle yaptığı görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini söyledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Fenerbahçe, transferi kolay olmayan 30 yaşındaki Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek

Kovacic, ön libeorunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak da görev yapıyor. Kovacic'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.

Türk Telekom
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