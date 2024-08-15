TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye dünya yıldızı orta saha! Mourinho sorunu kökten çözecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Brezilyalı yıldızı Fred'in sakatlığı sonrası orta sahada büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi güçlendirmek için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda dünya yıldızı futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biriyse orta saha transferi...
Sarı-lacivertlilerde Fred'in sakatlığı sonrası bu bölgede yaşadığı sorun dikkat çekti.
Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
KOVACIC YENİDEN GÜNDEMDE
Orta sahayı çok kaliteli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Mateo Kovacic'i yeniden gündeme aldı.
Kanarya, Fred'in yokluğunda orta alanda büyük sıkıntı yaşarken Jose Mourinho, Lille maçı sonrası yönetimle yaptığı görüşmede Kovacic'in transfer edilmesi halinde takımın çok güçleneceğini söyledi.
Fenerbahçe, transferi kolay olmayan 30 yaşındaki Hırvat yıldız için teklif hazırlıyor.
Sarı-lacivertli kurmaylar önümüzdeki günlerde İngiltere'ye giderek Manchester City ile masaya oturacak.
Kovacic, ön libeorunun yanı sıra merkez orta saha ve on numara olarak da görev yapıyor. Kovacic'in sözleşmesi 2027'de bitiyor.
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