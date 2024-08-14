Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Dün gece gerçekten F.Bahçe için dramatik bir sonla bitti. Aslında ilk maçın skorundan sonra zor bir maç bekleniyordu. Lille takımının pas organizasyonunun iyi olması F.Bahçe için handikaptı"

"Çünkü Lille'in sahaya iyi yayılmaları F.Bahçe'yi geriye itiyor, takımı hırpalıyordu. Buna rağmen ilk yarıda gole yakın ataklar F.Bahçe'den geldi. Rakibin ise sadece bütün maçta bir net pozisyonu vardı. O da ilk yarıda."