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Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Lille müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 09:18
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Dün gece gerçekten F.Bahçe için dramatik bir sonla bitti. Aslında ilk maçın skorundan sonra zor bir maç bekleniyordu. Lille takımının pas organizasyonunun iyi olması F.Bahçe için handikaptı"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Çünkü Lille'in sahaya iyi yayılmaları F.Bahçe'yi geriye itiyor, takımı hırpalıyordu. Buna rağmen ilk yarıda gole yakın ataklar F.Bahçe'den geldi. Rakibin ise sadece bütün maçta bir net pozisyonu vardı. O da ilk yarıda."

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"İkinci yarıda F.Bahçe daha atak oynamaya başladı. Mourinho 63. dakikada En-Nesyri ile çift santrfora döndü"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Dzeko, Tadic ve Saint-Maximin de fiziksel olarak yorulmuşlardı"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Bu durumda 10 dakika Lille oyunu domine etti. Ama hasarsız atlatıldı. Sonra F.Bahçe yüklenmeye devam etti"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Mourinho son koz olarak Cenk'le 3 santrfora döndü. Uzatma bölümünde de F.Bahçe öne geçti. Artık seyirci de coşmuştu, takım da hırslanmıştı"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Ekstra bir enerji yüklenmesi oldu. Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı F.Bahçe'nin lehineydi"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları F.Bahçe'ye zarar verdi"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"İkinci kontratakta VAR'dan gelen penaltı kararı ile şok gol geldi"

Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!

"Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler"

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