Ömer Üründül Fenerbahçe - Lille maçını yorumladı!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Fransız ekibi Lille ile 1-1 berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı lacivertliler, Devler Ligi'ne veda etti. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Lille müsabakasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"Dzeko, Tadic ve Saint-Maximin de fiziksel olarak yorulmuşlardı"
"Bu durumda 10 dakika Lille oyunu domine etti. Ama hasarsız atlatıldı. Sonra F.Bahçe yüklenmeye devam etti"
"Mourinho son koz olarak Cenk'le 3 santrfora döndü. Uzatma bölümünde de F.Bahçe öne geçti. Artık seyirci de coşmuştu, takım da hırslanmıştı"
"Ekstra bir enerji yüklenmesi oldu. Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı F.Bahçe'nin lehineydi"
"Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı"
"Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları F.Bahçe'ye zarar verdi"
"İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı"
"İkinci kontratakta VAR'dan gelen penaltı kararı ile şok gol geldi"
"Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler"
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