Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertliler milli yıldızın takımdan gitme ihtimaline karşın, teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler sonrasında ise sol bek arayışlarına da başladı.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Jose Mourinho'dan bu konuda liste isteyen yönetim, Portekizli çalıştırıcıdan gelen isimlerin üzerine yoğunlaşmaya başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Ferdi'nin durumu henüz netleşmedi. Milli yıldızın ayrılmasına karşılık sol bek transferi de yapılacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Jose'nin listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde düşünülmüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Fenerbahçe de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Geçen sezonun ilk yarısını M.United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon euro önerilecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

SERGIO REGUILON KİMDİR?

Sergio Reguilon, 16 Aralık 1996'da İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Madrid altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

2018 yazında A takıma yükselen Reguilon, 2020 yazında 30 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

Sırasıyla Atletico Madrid, Manchester United, Brentford gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi

İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol sol bekin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
Melo takım arkadaşını G.Saray'a getiriyor
DİĞER
SON DAKİKA HABERLERİ: UEFA ülke puanında son durum belli oldu! Fenerbahçe’nin vedası sonrası fark açıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göç politikasının ayrıntılarını açıkladı! Türkiye'de kaç Suriyeli var? Yurda girişte parmak izi dönemi başlıyor
Cimbom'dan sol kanat operasyonu!
Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni rota Yeni rota 01:26
İşte Devler Ligi'nde play-off'a kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off'a kalan takımlar 01:07
İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar İşte Devler Ligi'nde play-off turuna kalan takımlar 01:03
Fırtına'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek Fırtına'da varsa yoksa Onuachu! Transfer böyle bitecek 00:45
Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa... Cimbom'dan stopere dev aday! Abdülkerim ayrılırsa... 00:43
Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." Genesio'dan o soruya flaş yanıt! "Oyuncularımın yerde kalma nedeni..." 00:41
Daha Eski
Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" Mourinho'dan penaltı eleştirisi! "Sadece hakem biliyor" 00:41
F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum F.Bahçe Avrupa Ligi'nde! İşte ülke puanında son durum 00:41
Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! Fenerbahçe'nin hasreti 16 yıla çıktı! 00:41
F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! F.Bahçe uzatmalarda Devler Ligi'ne veda etti! 00:41
Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! Icardi'den F.Bahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi! 00:41
F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! F.Bahçe Lille maçında kırmızı kart! 00:41