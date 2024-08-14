FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifi belli oldu! Mourinho'nun eski öğrencisi
Transfer döneminde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertliler milli yıldızın takımdan gitme ihtimaline karşın, teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisini listesine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Jose'nin listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var.
Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde düşünülmüyor.
Fenerbahçe de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak.
Geçen sezonun ilk yarısını M.United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon euro önerilecek.
SERGIO REGUILON KİMDİR?
Sergio Reguilon, 16 Aralık 1996'da İspanya'nın Madrid kentinde dünyaya geldi. Futbola Real Madrid altyapısında başladı.
2018 yazında A takıma yükselen Reguilon, 2020 yazında 30 milyon Euro'ya Tottenham'ın yolunu tuttu.
Sırasıyla Atletico Madrid, Manchester United, Brentford gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.
İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan İspanyol sol bekin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...
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