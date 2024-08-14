FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, milli futbolcunun transferi için İngiliz ekibi Brighton ile anlaşmaya vardığı haberleri basına yansımıştı. Ancak 24 yaşındaki yıldız ismin transferine dair gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Ancak Ferdi Kadıoğlu hakkındaki gerçekler ortaya çıktı.
İşte ayrıntılar...
FERDİ KADIOĞLU GERÇEKLERİ
Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe sağlık ekibinin, Ferdi Kadıoğlu'nu Lille maçına yetiştirmeye çalıştığı ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı.
Ferdi'nin görev alması halinde ise Fred'in bölgesinde forma giyeceğinin altı çizildi.
Bunun yanı sıra Ferdi'nin bir sonraki lig maçına yetişme şansının olduğu belirtildi.
TRANSFERDE SON DURUM NE?
İngiliz ekibi Brighton ile anlaşmaya vardığı ifade edilen Ferdi Kadıoğlu hakkında asıl gerçek de ortaya çıktı.
Ferdi için Manchester United ve Brighton'ın tekliflerinin olduğu ancak Fenerbahçe'nin henüz net bir karar vermediği öğrenildi.
24 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye sıcak baksa da Fenerbahçe'nin henüz bir kulüple el sıkışmadığı aktarıldı.
Öte yandan Manchester United'ın teklif ettiği garanti ücretin, Brighton'ın verdiğinin üzerinde olduğu bildirildi.
Brighton Kulübü'nün ise bonusları daha yüksek tuttuğu ancak iki teklifin de Fenerbahçe için garanti para açısından yeterli olmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe'nin eğer rakamda artış sağlanırsa transfere onay vereceği ifade edildi.
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