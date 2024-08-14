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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin, milli futbolcunun transferi için İngiliz ekibi Brighton ile anlaşmaya vardığı haberleri basına yansımıştı. Ancak 24 yaşındaki yıldız ismin transferine dair gerçek ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:23
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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Transferde Avrupa devlerini peşine takan başarılı futbolcunun, Premier Lig ekibi Brighton ile anlaştığı haberleri basına yansımıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Hatta Ferdi'nin, Lille maçı kadrosuna transfer görüşmeleri sebebiyle alınmadığı iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Ancak Ferdi Kadıoğlu hakkındaki gerçekler ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

FERDİ KADIOĞLU GERÇEKLERİ

Milliyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe sağlık ekibinin, Ferdi Kadıoğlu'nu Lille maçına yetiştirmeye çalıştığı ancak bunun gerçekleşmediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Ferdi'nin görev alması halinde ise Fred'in bölgesinde forma giyeceğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Bunun yanı sıra Ferdi'nin bir sonraki lig maçına yetişme şansının olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

TRANSFERDE SON DURUM NE?

İngiliz ekibi Brighton ile anlaşmaya vardığı ifade edilen Ferdi Kadıoğlu hakkında asıl gerçek de ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Ferdi için Manchester United ve Brighton'ın tekliflerinin olduğu ancak Fenerbahçe'nin henüz net bir karar vermediği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

24 yaşındaki oyuncunun İngiltere'ye sıcak baksa da Fenerbahçe'nin henüz bir kulüple el sıkışmadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Öte yandan Manchester United'ın teklif ettiği garanti ücretin, Brighton'ın verdiğinin üzerinde olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Brighton Kulübü'nün ise bonusları daha yüksek tuttuğu ancak iki teklifin de Fenerbahçe için garanti para açısından yeterli olmadığı kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu transferinde gerçek ortaya çıktı! Ters köşe mi geliyor?

Fenerbahçe'nin eğer rakamda artış sağlanırsa transfere onay vereceği ifade edildi.

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