Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro'nun peşine düşmüştü. Manchester United forması giyen 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili verilen transfer kararı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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Galatasaray; Gabriel Sara, Elias Jelert, Michy Batshuayi gibi isimleri kadrosuna kattı.
Fenerbahçe ise En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun gibi isimleri renklerine bağladı.
Bunun yanı sıra 2 Süper Lig devinin aynı oyuncunun peşine düştüğü iddia ediliyordu.
Bu futbolcunun ise Manchester United forması giyen Casemiro olduğu belirtilmişti.
Şimdi ise Brezilyalı yıldız için transfer kararı verildi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği, Footbal Insider'da yer alan habere göre; ManU, Casemiro'yu bu yaz takımdan göndermek istiyordu.
Brezilyalı yıldız, bonservis bedelini ve maaşlarını ödeyebilecek yeni bir kulüp bulamadı.
Bu nedenden dolayı Casemiro takımda kalmaya karar verdi.
Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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