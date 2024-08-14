Haberler Fenerbahçe

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'in iki dev takımı Fenerbahçe ve Galatasaray, Brezilyalı yıldız orta saha Casemiro'nun peşine düşmüştü. Manchester United forması giyen 32 yaşındaki oyuncuyla ilgili verilen transfer kararı belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 15:31
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ile Galatasaray, yeni sezona bomba hamlelerle girdi.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İki ekip geçtiğimiz sezonki gibi bu sezon da şampiyonluk yarışında iddialı konumda yer almak istiyor.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu doğrultuda İstanbul devleri bu yaz birçok transfer yaptı.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray; Gabriel Sara, Elias Jelert, Michy Batshuayi gibi isimleri kadrosuna kattı.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ise En-Nesyri, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Cenk Tosun gibi isimleri renklerine bağladı.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bunun yanı sıra 2 Süper Lig devinin aynı oyuncunun peşine düştüğü iddia ediliyordu.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu futbolcunun ise Manchester United forması giyen Casemiro olduğu belirtilmişti.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şimdi ise Brezilyalı yıldız için transfer kararı verildi.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun derlediği, Footbal Insider'da yer alan habere göre; ManU, Casemiro'yu bu yaz takımdan göndermek istiyordu.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Brezilyalı yıldız, bonservis bedelini ve maaşlarını ödeyebilecek yeni bir kulüp bulamadı.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu nedenden dolayı Casemiro takımda kalmaya karar verdi.

Casemiro transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Tecrübeli orta sahanın güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a engel olamayacaklar" G.Saray'a engel olamayacaklar" 14:40
Yıldız kaleci İngiliz deviyle anlaştı! Yıldız kaleci İngiliz deviyle anlaştı! 13:48
Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! 12 ayrılık birden Mourinho Lille maçı sonrası neşteri vurdu! 12 ayrılık birden 13:38
Kartal'ın genç transfer yatırımı! Kartal'ın genç transfer yatırımı! 13:20
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! 13:02
Fırtına, kamp kadrosunu duyurdu Fırtına, kamp kadrosunu duyurdu 12:40
Daha Eski
Muçi gidiyor mu? Muçi gidiyor mu? 12:24
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! 12:05
G.Saray'da Konyaspor hazırlığı G.Saray'da Konyaspor hazırlığı 11:50
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? 11:46
Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman? 11:38
Fırtına tur peşinde! Fırtına tur peşinde! 11:32