TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Kanarya, Chelsea'den o yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...
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Branco'nun yaşanan limit problemi nedeniyle 20 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.
Ada ekibinin, oyuncuyu kiralamak isteyen takımlar için kontrata 30 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor.
Geçen sezon 15 maça çıkan Fransız ön libero skor üretemedi. 2030'a kadar kontratı bulunan oyuncuya 25 milyon Euro değer biçiliyor.
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