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TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak transfer gündemine sürpriz bir isim geldi. Kanarya, Chelsea'den o yıldızı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Kanarya, 6 numara transferine odaklanmış durumda. Fred'in Lugano maçında sakatlanması, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun elini zora sokuyor.

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TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Sofyan Amrabat ve Sander Berge'nin yüksek bonservis bedelleri, Fenerbahçe yönetimini transferde B planına yöneltti. Mourinho'nun yönetimle konuştuğu ve ön libero transferi konusunda fikir birliğine vardığı ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Takvim'in haberine göre bu isim ise Chelsea'de forma giyen Lesley Ugochukwu. Yönetimin transfer limitinin aşılmaması için Sportif Direktör Mario Branco'ya talimat verdiği gelen bilgiler arasında.

TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Branco'nun yaşanan limit problemi nedeniyle 20 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Ada ekibinin, oyuncuyu kiralamak isteyen takımlar için kontrata 30 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği de ifade ediliyor.

TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Geçen sezon 15 maça çıkan Fransız ön libero skor üretemedi. 2030'a kadar kontratı bulunan oyuncuya 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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