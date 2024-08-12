TRANSFER HABERLERLERİ | Fenerbahçe'ye Chelsea'den dinamo!

Sofyan Amrabat ve Sander Berge'nin yüksek bonservis bedelleri, Fenerbahçe yönetimini transferde B planına yöneltti. Mourinho'nun yönetimle konuştuğu ve ön libero transferi konusunda fikir birliğine vardığı ifade ediliyor.

Takvim'in haberine göre bu isim ise Chelsea'de forma giyen Lesley Ugochukwu. Yönetimin transfer limitinin aşılmaması için Sportif Direktör Mario Branco'ya talimat verdiği gelen bilgiler arasında.