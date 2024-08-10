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Allan Saint-Maximin: Kalpten istedim

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 00:32
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Allan Saint-Maximin: Kalpten istedim

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Allan Saint-Maximin dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SAINT-MAXIMIN'IN AÇIKLAMALARI:

Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. Bugün benim için ilk maçtı. Kalpten istediğim şey bu maçı kazanmaktı. Ben de 1 asistle takıma katkı sağladım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum.

Sezon öncesi antrenmanlarını pek yapamadık, pek zamanım olmadı fiziksel çalışmalar için. Buraya geldikten sonra herkes benim en iyi seviyeme gelmem için uğraşıyor. Bu ikinci resmi maçımdı. Birkaç maç sonra yüzde 100 olarak kalitemi göstereceğim, daha iyi noktaya geleceğim.

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