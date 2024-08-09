Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yönetimden taraftarlara müjdeli haber geldi. O, 3 yıldızdan birisi Kadıköy'e gelecek. İşte detaylar...
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Amrabat, eğer 10 gün içinde Manchester United'dan istediği teklifi alamazsa sarı-lacivertlilere imza atacağını söyledi.
SOLER DAHA YAKIN
Sarı-lacivertliler Faslı yıldızla prensip anlaşmasına varsa da alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Son olarak ise listeye Casemiro ile Carlos Soler de girdi. Jose'nin 'Amrabat olmazsa Casemiro' demesi, yönetimi sambacıyla görüşmeye itti.
Casemiro'nun menajerinden bilgi alındı. Ancak bu ismin transferinin bir tık daha zor olmasından dolayı PSG'de rotasyon oyuncusu olduğu için Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Carlos Soler'le de temas kuruldu.
Soler'in transfer olma ihtimali, Casemiro'ya göre daha mümkün.
Fransız L'Equipe Gazetesi, Carlos Soler'i Fenerbahçe'nin dışında West Ham United, Brighton ve Real Sociedad'ın da istediğini duyurdu.
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