Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

SOLER DAHA YAKIN Sarı-lacivertliler Faslı yıldızla prensip anlaşmasına varsa da alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Son olarak ise listeye Casemiro ile Carlos Soler de girdi. Jose'nin 'Amrabat olmazsa Casemiro' demesi, yönetimi sambacıyla görüşmeye itti.

Casemiro'nun menajerinden bilgi alındı. Ancak bu ismin transferinin bir tık daha zor olmasından dolayı PSG'de rotasyon oyuncusu olduğu için Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Carlos Soler'le de temas kuruldu.