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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Kanarya'da bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak yönetimden taraftarlara müjdeli haber geldi. O, 3 yıldızdan birisi Kadıköy'e gelecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

Fenerbahçe, Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferinde gaza bastı ve hummalı bir çalışma içine girdi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

Listedeki oyuncularla görüşmeler devam ediyor ancak bu isimler arasında ilk sırada yer alan Fiorentina'nın Faslı yıldızı Sofyan Amrabat...

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

Galatasaray'ın da bir dönem istediği tecrübeli futbolcuyla görüşme gerçekleştirildi ve büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

Amrabat, eğer 10 gün içinde Manchester United'dan istediği teklifi alamazsa sarı-lacivertlilere imza atacağını söyledi.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

SOLER DAHA YAKIN

Sarı-lacivertliler Faslı yıldızla prensip anlaşmasına varsa da alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Son olarak ise listeye Casemiro ile Carlos Soler de girdi. Jose'nin 'Amrabat olmazsa Casemiro' demesi, yönetimi sambacıyla görüşmeye itti.

Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! 3 yıldızdan birisi gelecek

Casemiro'nun menajerinden bilgi alındı. Ancak bu ismin transferinin bir tık daha zor olmasından dolayı PSG'de rotasyon oyuncusu olduğu için Fransız ekibinden ayrılmaya sıcak bakan Carlos Soler'le de temas kuruldu.

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