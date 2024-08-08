TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sander Berge'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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İlk maçı deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 mağlup oldu.
Kanarya, Adana Demirspor mücadelesinin ardından Lille maçı için mesaisini sürdürecek.
Diğer yandan Fenerbahçe'de yoğun transfer çalışması devam ediyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, yeni takviyelere hazırlanıyor.
Yönetim orta sahaya takviye yapmayı planlarken İngiltere'de flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe uzun zamandır Norveçli yıldız Sander Berge'yi transfer etmek için temaslarını sürdürüyordu.
aspor.com.tr editörü Ali Genç'in The Sun'dan derlediği habere göre Manchester United, transferde son aşamaya geldi.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın, Burnley ile pazarlık aşamasında olduğu belirtildi.
Burnley'in ise 26 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Sterlin'e kadar bonservis talebi edebileceği ifade edildi.
Ayrıca İngiliz devi, Sander Berge'ye aylık 400 bin Sterlin teklif yapacağı da iddia edildi.
Norveçli oyuncu da İngiliz devine transfer olmak istiyor.
Berge bir önceki sezon Sheffield United'tan Burnley'e 12 milyon Sterlin karşılığında transfer olmuştu.
Sander Berge, Burnley formasıyla İngiltere Premier Lig'de 37 maça çıktı.
Norveçli orta saha bu maçlarda 1 gol ve 2 asiste imza attı.
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