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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilere uzun süredir kadrosuna katmak istediği Sander Berge'den kötü haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 14:11
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Süper Lig'de yeni sezon başlarken Fenerbahçe evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Ancak sezonu daha erken açan sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile eşleşmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Bu aşamada rakibini 2 maçta da mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Fransız ekibi Lille'in rakibi olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

İlk maçı deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 2-1 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Kanarya, Adana Demirspor mücadelesinin ardından Lille maçı için mesaisini sürdürecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Diğer yandan Fenerbahçe'de yoğun transfer çalışması devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren sarı-lacivertliler, yeni takviyelere hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Yönetim orta sahaya takviye yapmayı planlarken İngiltere'de flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Fenerbahçe uzun zamandır Norveçli yıldız Sander Berge'yi transfer etmek için temaslarını sürdürüyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

aspor.com.tr editörü Ali Genç'in The Sun'dan derlediği habere göre Manchester United, transferde son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın, Burnley ile pazarlık aşamasında olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Burnley'in ise 26 yaşındaki oyuncu için 30 milyon Sterlin'e kadar bonservis talebi edebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Ayrıca İngiliz devi, Sander Berge'ye aylık 400 bin Sterlin teklif yapacağı da iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Norveçli oyuncu da İngiliz devine transfer olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Berge şoku! Tüm planlar altüst oldu

Berge bir önceki sezon Sheffield United'tan Burnley'e 12 milyon Sterlin karşılığında transfer olmuştu.

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