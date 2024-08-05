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Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Fenerbahçe'de orta saha transferi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Yönetim, Norveçli oyuncu Sander Berge'yi transferdeki ilk tercihi olarak belirlemişti. Sarı lacivertlilerin, yıldız ismin transferinde sona yaklaştığı belirtilirken, imza için kritik o tarih de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, listesindeki isimler için hummalı bir çalışma içinde.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Jose Mourinho'nun talimatları çerçevesinde görüşmelerini yürüten sarı-lacivertliler, Portekizlinin ilk sıraya yazdığı Sander Berge'yle anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Burnley'de haftalık 40 bin pound kazanan ve takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olan Norveçli'ye aldığının iki katı maaş teklif edildi.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Berge de Fenerbahçe'nin bu teklifine 'evet' dedi.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

15 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Oyuncu kısmını çözen yönetim, İngiliz ekibiyle pazarlıklara ise devam ediyor.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Geçen sezon Sheffield United'dan 13 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu için Burnley, 25 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Kulüpler arasındaki pazarlıklar, olumlu ya da olumsuz bu hafta netleşecek.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Transferde bir sonuca varılamazsa rota diğer adaylara dönecek. Bu hafta bir oyuncu İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR

İngiliz medyası, Berge'nin Championship'te forma giymek istemediğini ve bu nedenle ayrılmayı kafasına koyduğunu vurguladı.

Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Oyuncu, geçen sezon birçok istatistikte ise Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından ikinci sırada yer alıyordu.

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