Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih

Fred'in sakatlanmasının ardından orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe, listesindeki isimler için hummalı bir çalışma içinde.

Burnley'de haftalık 40 bin pound kazanan ve takımın en çok kazanan ikinci oyuncusu olan Norveçli'ye aldığının iki katı maaş teklif edildi.