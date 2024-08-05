Fenerbahçe Berge'ye kavuşuyor! Transferde kritik tarih
Fenerbahçe'de orta saha transferi için yoğun çalışmalar devam ediyor. Yönetim, Norveçli oyuncu Sander Berge'yi transferdeki ilk tercihi olarak belirlemişti. Sarı lacivertlilerin, yıldız ismin transferinde sona yaklaştığı belirtilirken, imza için kritik o tarih de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Berge de Fenerbahçe'nin bu teklifine 'evet' dedi.
15 MİLYON EURO'YA ÇIKTI
Oyuncu kısmını çözen yönetim, İngiliz ekibiyle pazarlıklara ise devam ediyor.
Geçen sezon Sheffield United'dan 13 milyon 900 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 26 yaşındaki oyuncu için Burnley, 25 milyon euro talep ediyor.
Fenerbahçe'nin ise 15 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi.
Kulüpler arasındaki pazarlıklar, olumlu ya da olumsuz bu hafta netleşecek.
Transferde bir sonuca varılamazsa rota diğer adaylara dönecek. Bu hafta bir oyuncu İstanbul'a gelecek.
ALT LİGDE OYNAMAK İSTEMİYOR
İngiliz medyası, Berge'nin Championship'te forma giymek istemediğini ve bu nedenle ayrılmayı kafasına koyduğunu vurguladı.
Oyuncu, geçen sezon birçok istatistikte ise Manchester City'nin İspanyol yıldızı Rodri'nin ardından ikinci sırada yer alıyordu.
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