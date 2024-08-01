TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Takvim'in haberine göre çok sayıda talibi olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği öğrenildi.

MAAŞ İSTEĞİ YÜKSEK Alınan bilgilere göre Guido Rodriguez'in menajeri 4 yıllık sözleşme ve imza parası ile beraber yıllık 7 milyon Euro talep etti.