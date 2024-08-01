TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Lugano maçında Fred'in sakatlanmasıyla birlikte transferi bir an önce bitirmek isteyen sarı lacivertli yöneticiler rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi. İşte Krunic'in yerine gelecek 8 numara... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Takvim'in haberine göre çok sayıda talibi olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği öğrenildi.
MAAŞ İSTEĞİ YÜKSEK
Alınan bilgilere göre Guido Rodriguez'in menajeri 4 yıllık sözleşme ve imza parası ile beraber yıllık 7 milyon Euro talep etti.
Fenerbahçe'nin bu transferi bitirme konusunda oldukça istekli olduğu ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde süreceği ifade edildi.
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki futbolcu, Copa America'da şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kadrosunda yer alıyordu.
GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI
6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Guido Rodriguez, Betis formasıyla 173 maçta görev yaparken 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezon La Liga'da 24 maçta oynayan Arjantinli yıldız 1850 dakika sahada kaldı ve rakip ağlara 2 gol bıraktı.
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