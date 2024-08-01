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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de orta saha arayışları devam ediyor. Lugano maçında Fred'in sakatlanmasıyla birlikte transferi bir an önce bitirmek isteyen sarı lacivertli yöneticiler rotasını Arjantinli yıldıza çevirdi. İşte Krunic'in yerine gelecek 8 numara... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Lugano maçlarında orta alanda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Lille eşleşmesi öncesi 6 numara takviyesi için girişimlere hız veren yönetim, taraftarları heyecanlandıracak bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

4 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler son olarak La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen ve şu anda boşta olan Guido Rodriguez'in menajeriyle temasa geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Takvim'in haberine göre çok sayıda talibi olan Arjantinli yıldıza resmi teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

MAAŞ İSTEĞİ YÜKSEK

Alınan bilgilere göre Guido Rodriguez'in menajeri 4 yıllık sözleşme ve imza parası ile beraber yıllık 7 milyon Euro talep etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Fenerbahçe'nin bu transferi bitirme konusunda oldukça istekli olduğu ve pazarlıkların önümüzdeki günlerde süreceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 30 yaşındaki futbolcu, Copa America'da şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kadrosunda yer alıyordu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

GEÇEN SEZON 2 GOL ATTI

6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Guido Rodriguez, Betis formasıyla 173 maçta görev yaparken 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte 8 numaraya gelecek yıldız

Geçen sezon La Liga'da 24 maçta oynayan Arjantinli yıldız 1850 dakika sahada kaldı ve rakip ağlara 2 gol bıraktı.

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