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Lille maçı farklı statta

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşen Fenerbahçe'nin deplasmandaki maçı farklı bir statta oynanacak. Lille'in maçlarını oynadığı PierreMauroy Stadyumu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaptığı için sarı-lacivertliler Fransız ekibiyle Valenciennes'da bulunan Stade du Hainaut'da karşılaşacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Lille maçı farklı statta

Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile eşleşen Fenerbahçe'nin deplasmandaki maçı farklı bir statta oynanacak. Lille'in maçlarını oynadığı PierreMauroy Stadyumu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaptığı için sarı-lacivertliler Fransız ekibiyle Valenciennes'da bulunan Stade du Hainaut'da karşılaşacak.

KALİTEYE SAHİBİZ

Lille cephesinden Fenerbahçe eşleşmesine dair ilk açıklama geldi. Teknik direktör Bruno Genesio, "Ön eleme turlarında maçlar zordur. Bu maçlarda her şeyi detaylar belirler. Her iki maçta yüksek konsantrasyonla sahaya çıkıp şansımızı sonuna kadar zorlamalıyız. Yeterli kaliteye sahibiz, takımıma güvenim tam" dedi.

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