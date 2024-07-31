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Lille - Fenerbahçe maçını Istvan Kovacs yönetecek

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'dan Lille ile oyanayacağı mücadeleyi Rumen hakem hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 14:34
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Lille - Fenerbahçe maçını Istvan Kovacs yönetecek

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fransız temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ve George Florin Neacsu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Horatiu Fenic olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Christian Dingert yer alacak. Dingert'e AVAR olarak da Johann Pfeifer eşlik edecek.

Rumen hakem, EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı'nın, Çekya ile oynadığı maçı yönetirken, 16'sı sarı ve 2'si kırmızı olmak üzere 18 kart göstermişti.

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