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Fenerbahçe Lugano maçı CANLI İZLE | FB Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Lugano ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Lugano mücadelesi öncesi ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 18:48 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 19:59
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Fenerbahçe Lugano maçı CANLI İZLE | FB Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk edecek. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek. Müsabaka öncesi 11'ler belli oldu...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Dzeko.

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Hajdari, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Bottani, Valenzuela, Aliseda.

👉🏼Fenerbahçe Lugano maçının canlı anlatımı için tıklayın...

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesine 30 Temmuz Salı günü çıkacak. Karşılaşma saat 20.00'da Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turuna kalabilmek için her türlü galibiyet ve beraberlik yetecek.

Karşılaşma, Lugano'nun tek farklı galibiyeti ile biterse uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatma devresinde eşitliğin bozulmaması durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek takımı penaltı atışları belirleyecek. İsviçre ekibi iki farklı kazanması durumunda turlayacak.

Fenerbahçe, Lugano'yu elemesi durumunda Lille ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

F.Bahçe - Lugano | CANLI
Türk Telekom
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