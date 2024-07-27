Fenerbahçe Roselord Borgella'yı transfer etti

Sarı lacivertli ekip, geçen sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza, kulübümüze hoş geldin diyor çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ailemize Hoş Geldin Roselord Borgella Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Fransa ligi takımlarından HAC Feminines forması giyen Roselord Borgella'yı kadrosuna kattı. Haiti Kadın A Milli takım forması da giyen 31 yaşındaki hücum oyuncusu, 2024-2025… pic.twitter.com/Q6M70HJFQp— Fenerbahçe Petrol Ofisi (@kadinfutbolfb) July 27, 2024