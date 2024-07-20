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Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de transfere yönelik sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya'ya oynadığı futbolla göz dolduran Wesley Teixeira için sarı-lacivertlilerin teklif yaptığı öğrenildi. İşte transferin detayları... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Corinthians'ta forma giyen kanat oyuncusu Wesley Teixeira için teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira...

UOL Esporte'nin haberine göre; Sarı-Lacivertli kulüp, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.

Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira...

Takvim'de yer alan haberde ancak Corinthians bu teklifi kabul etmedi. Haberde, Brezilya temsilcisinin 19 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni teklifte bulunmasının beklendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira...

Bu sezon Corinthians formasını 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den rekor teklif! Wesley Teixeira...

Sambacının, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

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