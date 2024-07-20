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En-Nesyri de artık Fenerli

Fenerbahçe, santrfor sorununu da En-Nesyri ile çözdü. Oyuncuyla ve Sevilla’yla prensip anlaşmasına varıldı. Faslı yıldızın pazartesi günü İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imzayı atması bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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En-Nesyri de artık Fenerli

Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı... Yeni sezonun ilk bombasını Levent Mercan'ı kadrosuna katarak patlatan sarı-lacivertliler, ardından sırasıyla, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin'i açıkladı. Şimdi sıradaki isim ise Sevilla'nın yıldız golcüsü Youssef En-Nesyri... Fenerbahçe yönetimi, hem Faslı oyuncuyla hem de İspanyol ekibiyle prensip anlaşmasına vardı. Nesyri için Sevilla'ya 20 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

İMZA 4 YILLIK

İspanyollar, 20 milyon euronun 12 milyon eurosunu peşin, kalanının taksit yapılmasını istiyor. F.Bahçe ise paranın 4'te 1'ini peşin kalanını taksitler halinde ödemeyi öneriyor. Ödeme planı üzerinde anlaşma sağlandığı an transfer açıklanacak. Sarı-lacivertliler, En- Nesyri'yle de 4 yıllık kontrata imza atacak. 27 yaşındaki golcü, Fenerbahçe tarihinin de en pahalı transferi olacak. Nesyri'nin pazartesi günü İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden sonra imzayı atması bekleniyor.

İDMANA ÇIKMADI

F.Bahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Youssef En-Nesyri, Sevilla'nın dün gerçekleştirdiği idmanda yer almadı. İspanyol ekibi, Faslı futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almadığını duyurdu ancak transfer görüşmeleri için Nesyri'nin idmanda olmadığı ortaya çıktı.

4 MİLYON EURO KAZANACAK

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro net maaş alacak. Faslı oyuncunun sözleşmesinde ayrıca gol sayısı, maç sayısı, kupa ve şampiyonluk gibi başarı bonusları da var.

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