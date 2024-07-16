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Fenerbahçe Cenk Tosun'un transferini açıkladı

Son dakika FB haberleri... Sarı lacivertliler, son olarak Beşiktaş'ta forma giyen Milli futbolcu Cenk Tosun ile transfer görüşmelerine başladığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 09:17
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Fenerbahçe Cenk Tosun'un transferini açıkladı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile yollarını ayıran milli futbolcu Cenk Tosun ile prensipte anlaştığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı forma ile 227 maça çıkarken 96 gol kaydetmeyi başardı. 33 yaşındaki golcü oyuncu, Beşiktaş'ta 3 Süper Lig, 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/7MdzEfXlvR

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