FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmeyi planlayan Kanarya'da Miguel Crespo'ya sürpriz talip çıktı. Süper Lig ekibi sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunu listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:57
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Öte yandan transfer için kolları sıvayan yönetim hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde yabancı sayısına yer açabilmek için ayrılıklar yaşanacak.
Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerin başında Migeul Crespo geliyor.
Takvim'de yer alan habere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu listesine aldı.
Kanarya'nın oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararını bekleyen Eyüpspor, şartların oluşması halinde transfer için hamle yapmayı planlıyor.
Geçen sezonu Vallecano'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun kontratı 2025'de bitecek.
Jose Mourinho son oynanan hazırlık maçında Crespo'ya süre vermedi.
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