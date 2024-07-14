FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Öte yandan transfer için kolları sıvayan yönetim hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde yabancı sayısına yer açabilmek için ayrılıklar yaşanacak.