Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler merak ediliyor. Kadrosundaki yabancı sayısını düşürmeyi planlayan Kanarya'da Miguel Crespo'ya sürpriz talip çıktı. Süper Lig ekibi sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusunu listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 09:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan sarı lacivertliler hazırlık maçında Fransız ekibi Strasbourg ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Sarı lacivertliler Avusturya'daki son hazırlık maçında rakibini 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Fenerbahçe'nin gollerini Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Ryan Kent ve Edin Dzeko kaydetti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Öte yandan transfer için kolları sıvayan yönetim hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertlilerde yabancı sayısına yer açabilmek için ayrılıklar yaşanacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerin başında Migeul Crespo geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Takvim'de yer alan habere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu listesine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Kanarya'nın oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararını bekleyen Eyüpspor, şartların oluşması halinde transfer için hamle yapmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Miguel Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi

Geçen sezonu Vallecano'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun kontratı 2025'de bitecek.

} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi!
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı girişimi! Penaltı kaçıran Valencia'ya saldırı girişimi! 10:47
Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları... Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları... 10:15
F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi! F.Bahçe'de Osayi-Samuel krizi! 09:59
Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? 09:14
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 09:28
Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Ziyech'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 09:35
Daha Eski
G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! G.Saray'ın rakibi Fortuna Düsseldorf! 09:38
G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur 09:38
Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi Crespo'ya Süper Lig ekibi talip oldu! İşte yeni adresi 09:56
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 23:55