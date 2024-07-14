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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Fenerbahçe yeni sezon yurtdışı kamp çalışmalarını Avusturya'da tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları için İstanbul'da çalışmalarını sürdüren olan sarı lacivertlilerde kamp raporu belli oldu. Avusturya'da 2 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe'de Jose Mourinho performanslara göre takımda kalacak ve gidecek isimleri netleştirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 13:10
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Topuk Yaylası'nın ardından Avusturya'da da kamp yapan sarı lacivertliler, Strasbourg maçının ardından İstanbul'a dönüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

23 Temmuz Salı günü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak olan Kanarya, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

MOURINHO RÜZGARI ESTİ

Temmuz ayının ilk günü ile birlikte Avusturya'ya uçan Fenerbahçe, Bad Waltersdorf'ta kampa girerek çalışmalarına devam etti. Yeni sezon öncesi takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, ilk günden itibaren çalışmaları sıkı tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Antrenmanlarda takımdan 1 saat önce sahaya inen deneyimli teknik adam, idman düzenini kendisi kurarken, günde ikişer saate yakın iki antrenman yaptırdı. Kamp süreciyle ilgili konuşan futbolcular da sıkı program uygulandığına vurgu yaparak çok iyi çalıştıklarını dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Mourinho'nun kamptaki her şeyi en ince detayı ile inceleyerek öğrenirken, oyuncularla antrenmanlar dışında da bireysel olarak diyalog kurduğu öğrenildi. Taktik çalışmalarında birçok kez oyunu durduran Portekizli teknik adam, takıma sürekli uyarılarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Maç içerisinde pozisyon anlamında farklı konuları işleyen Mourinho, detayları sıklıkla oyuncularına anlattı. İdmanları dron ile kayıt ettiren deneyimli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte her antrenmanın analizini yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

TAKIMIN ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI İÇİN FİZİKSEL ÇALIŞMALAR

Mourinho, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorlayan çalışmalar yaptırırken, kondisyonu artıracak çalışmalara önem verildi. Teknik ekibinde yer alan İtalyan atletik performans antrenörünün çalışmaları da bu süreçte önemli katkı sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

61 yaşındaki teknik adam, kampta fitness salonunun antrenman sahasında bulunmasından dolayı oyuncuların idmana erken gelerek fitness salonunda çalışma yapmasını istedi. Bu şekilde hem toplu hem topsuz olarak takıma dayanıklılık katması planlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Dayanıklılık antrenmanlarını zaman zaman yarışma şeklinde yaptıran Mourinho, kuvvet idmanlarını da sahada uyguladı. Jose Mourinho'nun Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne de birçok fitness ekipmanı getirttiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

KAMP RAPORU

Fenerbahçe'de Türkiye A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda bulunan Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Samet Akaydın haricinde bir tek Joao Pedro kampta yer almadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

İşte isim isim Fenerbahçe kamp raporu ve gidecek-kalacak isimler...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

LIVAKOVIC

Takvim'in haberine göre, Strasbourg ve Hajduk ile oynanan hazırlık maçlarında kaleye geçen Hırvat eldiven, kalesinde gol görmedi. Yeni sezonda yine as kaleci olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

Livakovic'in olmadığı maçlarda görev alan İrfan Can, Hajduk Split maçında hatalı bir gol yedi. Yine Livakovic'in arkasında yedek bekleyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

ERTUĞRUL ÇETİN

21 yaşındaki genç eldiven, takımın 3. kalecisi olarak kadroda yer alacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

Transfer sürecinden ötürü kampın büyük bölümünü kaçıran Çağlar Söyüncü, son maçta sahadaydı. Hatasız bir performans sergileyen Çağlar, Mourinho'nun 11'inde olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

DJIKU

Geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden olan Djiku, bu sezona da aynı performansla başladı. Çağlar'ın stoperdeki partneri Djiku olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

BECAO

Çağlar'ın olmadığı maçlarda Djiku'nun partneri olan Becao, Jose Mourinho'nun 3. stoperi konumunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

LUAN PERES

Hazırlık maçlarında kısa süre alan Luan Peres, gönderilecekler listesinin başında geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

EMİR ORTAKAYA - YUSUF AKÇİÇEK

Genç stoperlerden Emir Ortakaya ve Yusuf Akçiçek, kampta kısa bir süre forma şansı bulabildiler. İki isimden birisi kiralık olarak takımdan ayrılacak, diğeri ise 5. stoper olarak takımda kalacak. Ayrılması daha olası isim ise Süper Lig'den ve 1. Lig'den birçok talibi olan Emir Ortakaya...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

JAYDEN OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'nin yüksek bonservis beklediği isimlerden biri olan Jayden Oosterwolde, hazırlık maçlarında göz doldurdu. Strasbourg maçında Dzeko'ya çok güzel bir asist yapan Hollandalı, Mourinho'nun jokerlerinden olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

LEVENT MERCAN

Yeni transferlerden Levent, kampa kendisini çok fazla gösteremedi. Jayden'ın arkasında kalan genç oyuncu, Ferdi'nin takıma katılmasıyla beraber 3. tercih konumuna düşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

OSAYI SAMUEL

Kampın yıldızlarından biri olan Osayi, Mourinho'nun gözdelerinden biri konumunda. Özellikle Strasbourg maçında Tadic ile sağ kanatta güzel işlere imza atan Osayi'nin ilk 11'deki forması garanti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

RADE KRUNIC

Geçtiğimiz sezonun en tartışılan isimlerinden biri olan Krunic, kamp dönemininde de vasatı aşamadı. Yıldız ismin bu performansıyla forma şansı bulması zor görünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

BARTUĞ ELMAZ

Kampın parlayan isimlerinden birisi de Bartuğ Elmaz oldu. Genç orta saha Lugano maçında Fred'in partnerliğini üstlenecek...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

FRED

Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi Fred, Jose Mourinho'nun yine gözüne girdi. Manchester United dönemindeki ilk transferini Brezilyalıyı kadrosuna katarak yapan Mourinho, aynı Fred'i Fenerbahçe'de de buldu. Yıldız orta saha antrenmanlarda ve maçlarda gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

MIGUEL CRESPO

Kiralık olarak gittiği Rayo'dan Fenerbahçe'ye dönen Miguel Crespo, vatandaşı Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Crespo, ayrılacaklar listesinde yer aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

MIHA ZAJC

Petrolul maçında harika bir frikik golüne imza atan Zajc, saha içi performansıyla vasatı aşamadı. Sloven oyuncu da ayrılacaklar listesinde...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

MERT HAKAN YANDAŞ

Fenerbahçe ile yeni sözleşme uzatan Mert Hakan Yandaş, hazırlık maçlarında yeterli süre bulamadı. Milli oyuncu, sezon içerisinde Jose Mourinho'nun orta sahada son tercihlerinden biri olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

SEBASTIAN SZYMANSKI

Strasbourg maçında attığı golle yeni sezona merhaba diyen Szymanski, Mourinho'nun en beğendiği isimlerden. EURO 2024 nedeniyle kısa bir kamp dönemi geçiren Polonyalı yıldızın ilk 11'deki yeri garanti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

DUSAN TADIC

Yine Szymanski gibi kampa geç katılan Dusan Tadic, Strasbourg maçında gösterdiği performansla geride kalan sezonu aratmadı. Takımın hücumlarını yöneten Sırp yıldız, Mourinho'nun ofansif anlamda jokerlerinden biri olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

RYAN KENT

Fenerbahçe'de geleceğine kesin gözüyle bakılan tek isim Ryan Kent'ti. Ancak İngiliz yıldızın kaderi değişebilir. Mourinho'nun biraz da yokluktan forma şansı verdiği Ryan Kent, hocanın da kafasını karıştırdı. Lugano maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılan Kent, kendi kaderini kendi çizecek...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

EMRE MOR

Fenerbahçe taraftarının halen büyük umut beslediği Emre Mor, vasatı aşamayan isimlerden biri oldu. Yabancı kuralı nedeniyle takımda tutulabilecek olan milli oyuncu, Mourinho'nun kanattaki son tercihlerinden biri olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

CENGİZ ÜNDER

Kamp döneminin en istekli oyuncularından biri olan Cengiz, yine de eski formunun gerisinde kaldı. Takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan Cengiz, Lugano maçı öncesi ilk 11 tercihinde Tadic ve Kent'in gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

EDIN DZEKO

Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Edin Dzeko, gösterdiği performansla 'buradayım' dedi. Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken yıldız oyuncu, Lugano maçında 11'de olacak. 39'luk golcü, sezon içerisinde de hala ilk 11'de oynayabileceğinin mesajını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

UMUT NAYİR

Kampın vasat isimlerinden olan Umut Nayir'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle yeni yapılacak golcü transferi ve Cenk Tosun hamlesinin ardından 4. forvet konumuna düşecek olan Umut, Süper Lig'de başka forma altında mücadele edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

JOAO PEDRO

Kampta yer almayan Joao Pedro, takımdan ayrılacak isimlerin başında geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

MİLLİ FUTBOLCULAR

Fenerbahçe'de kamp dönemi geçiremeyen milli futbolcular, İstanbul etabında takıma katılacak. Lugano ile oynanacak 2 maçta da süre alması beklenmeyen isimlerin performansı gözlenecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'dan kamp raporu! İşte gidenler ve kalacak isimler

Ferdi Kadıoğlu'nun forması garanti. Yine bir transfer yapılmaması durumunda İsmail Yüksek de ilk 11 için düşünülen isimlerden. Mert Müldür Osayi Samuel ile forma savaşı verecek. İrfan Can Kahveci ise; Cengiz Ünder, Dusan Tadic ve olası transferlerden Saint Maximin ile forma rekabetine girecek. Samet Akaydın'ın ise 4. stoper tercihi olarak takımda kalması bekleniyor.

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