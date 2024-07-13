Haberler Fenerbahçe Ferdi'ye İngiliz devi talip oldu

Ferdi'ye İngiliz devi talip oldu

Fenerbahçe'de transfer sezonun popüler isimlerden Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi Kadıoğlu için kulüp yönetime ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncudan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen F.Bahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Ferdi'ye İngiliz devi talip oldu
Fenerbahçe'de transfer sezonun popüler isimlerden Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor. Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın yakından tanıdığı Ferdi Kadıoğlu için kulüp yönetime ısrarcı davrandığı ve transferin mutlaka yapılması gerektiğini bildirdiği öğrenildi. Yıldız oyuncudan en az 30 milyon euro bonservis geliri bekleyen F.Bahçe'nin bu rakamın altındaki teklifleri kabul etmeyeceği belirtildi.
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