Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken geleceği büyük bir merak konusu haline gelen Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldız son olarak sarı-lacivertli taraftarların kafasını adeta karıştırdı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 13:56
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TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Sarı-lacivertliler yeni sezona teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde yoğun bir tempoda hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Kanarya'da Mourinho önderliğinde takıma katılacak yıldızlar çok büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Kanarya'da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de Edin Dzeko.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Boşnak golcü, Fenerbahçe'nin herhangi bir kupa başarısı elde edememesine karşın gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Transferinde gözde isimlerinden birisi haline gelen futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko takımda kalıp kalmama konusunda hâlâ net bir karar vermedi.

TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!

Sabah'ın haberine göre Suudi Arabistan'dan gelen teklifler, 38 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı.

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