TRANSFER HABERLERİ | Edin Dzeko Fenerbahçelilerin kafasını karıştırdı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ederken geleceği büyük bir merak konusu haline gelen Edin Dzeko ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Boşnak yıldız son olarak sarı-lacivertli taraftarların kafasını adeta karıştırdı. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe için geride kalan sezon büyük bir hayal kırıklığı oldu.
Kanarya her kulvarda iddialı başladığı sezonu kupasız bir şekilde tamamladı.
Sarı-lacivertliler yeni sezona teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde yoğun bir tempoda hazırlanıyor.
Kanarya'da Mourinho önderliğinde takıma katılacak yıldızlar çok büyük merak konusu haline geldi.
Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan ayrılacak isimler gündemi meşgul ediyor.
Kanarya'da geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de Edin Dzeko.
Boşnak golcü, Fenerbahçe'nin herhangi bir kupa başarısı elde edememesine karşın gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı.
Transferinde gözde isimlerinden birisi haline gelen futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko takımda kalıp kalmama konusunda hâlâ net bir karar vermedi.
Sabah'ın haberine göre Suudi Arabistan'dan gelen teklifler, 38 yaşındaki oyuncunun kafasını karıştırdı.
Dzeko'nun kararını bekleyen yönetim, gelecek cevaba göre bir santrfor daha alacak.