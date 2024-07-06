TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Levent Mercan ve Çağlar'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler gözünü forvet hattına çevirdi. Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesiyle birlikte gözünü Faslı golcü En Nesyri'ye çeviren Fenerbahçe'nin oyuncuya ödeyeceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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FENERBAHÇE'DE BULUŞMA YAKIN
Daha önce Roma'da çalışırken de En Nesyri'yi isteyen Mourinho, golcü futbolcuyla Fenerbahçe'de çalışma şansı yakalayacak. Faslı golcü de dünyaca ünlü Portekizli teknik adamla aynı takımda buluşma fırsatı için bu Fenerbahçe'nin teklifine yakın duruyor.
SEVILLA'DA TARiH YAZDI
Sevilla formasıyla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Youssef En Nesyri tarihe geçen bir performansa imza attı. İspanyol kulübünün tarihine adını yazdıran Faslı yıldız, birçok başarı yakaladı.
Sevilla ile hem 2020 hem de 2023'te UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan En Nesyri, bugüne kadar 196 resmi maça çıkıp 73 gol attı, 7 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Sevilla tarihinde en fazla gol atan 10 futbolcu arasına adını yazdırdı.
Youssef En Nesyri; Davor Suker, Luis Fabiano, Frederic Kanoute, Alvaro Negredo gibi yıldız isimlerle beraber Sevilla'nın son dönemdeki en başarılı forvet transferlerinden oldu.
Sevilla'da son 4 yılda attığı 22 kafa golüyle, hava toplarındaki başarısını da ortaya koydu. Avrupa kariyerinde sadece İspanya'da oynayan En Nesyri; Malaga, Leganes ve Sevilla'da forma giydi.
FAS'IN KAHRAMANI OLDU
2022 Dünya Kupası'nda 4'ncü olarak tarihi bir başarı elde eden Fas Milli Takımı'nda Youssef En Nesyri de adeta kahraman oldu.
Attığı 3 golle ülkesinin turnuva tarihindeki en skorer ismi olan En Nesyri, yakalanan büyük başarıda öne çıktı. Aynı zamanda 31 Ağustos 2016'dan beri Fas Milli Takımı'nda oynayan 27 yaşındaki forvet, 73 maçta 20 gol kaydetti.
LONDRA'YI İSTEMEDİ
Transferde daha önce İngiltere'den West Ham United başta olmak üzere önemli teklifler alan Youssef En Nesyri, Londra'daki havanın soğuk ve sürekli kapalı olmasından dolayı ret yanıtı vermişti.
2015'te de Chelsea'ye gitmesi gündemde olan En Nesyri yine benzer şekilde Londra'nın hava koşullarından olumsuz etkilenmişti.
MOURINHO'YU ÜZMÜŞTÜ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı Youssef En Nesyri, 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finalinde sahadaydı.
Sevilla ile kupaya uzanan Faslı futbolcu, o dönem Roma'nın başında olan Mourinho'yu üzmüştü.
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