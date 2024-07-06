Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Levent Mercan ve Çağlar'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler gözünü forvet hattına çevirdi. Batshuayi'nin Galatasaray'a gitmesiyle birlikte gözünü Faslı golcü En Nesyri'ye çeviren Fenerbahçe'nin oyuncuya ödeyeceği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Transferde şu ana kadar Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katan, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini de A. Madrid'den alan F.Bahçe ilk ciddi hamlesine çok yaklaştı.

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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın Faslı golcüsü için 16+4 milyon euroluk bir teklifi masaya getirdi. Fenerbahçe ve Sevilla anlaşma noktasına gelirken 27 yaşındaki En Nesyri de transfere sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

FENERBAHÇE'DE BULUŞMA YAKIN
Sevilla ile Haziran 2025'e kadar kontratı olan Faslı forvet, İngiltere'den West Ham ve Tottenham'ın da listesinde bulunuyordu. Bu transferin olumlu aşamaya gelmesinde Jose Mourinho ismi de önemli bir etken oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Daha önce Roma'da çalışırken de En Nesyri'yi isteyen Mourinho, golcü futbolcuyla Fenerbahçe'de çalışma şansı yakalayacak. Faslı golcü de dünyaca ünlü Portekizli teknik adamla aynı takımda buluşma fırsatı için bu Fenerbahçe'nin teklifine yakın duruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

SEVILLA'DA TARiH YAZDI
Sevilla formasıyla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Youssef En Nesyri tarihe geçen bir performansa imza attı. İspanyol kulübünün tarihine adını yazdıran Faslı yıldız, birçok başarı yakaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Sevilla ile hem 2020 hem de 2023'te UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan En Nesyri, bugüne kadar 196 resmi maça çıkıp 73 gol attı, 7 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Sevilla tarihinde en fazla gol atan 10 futbolcu arasına adını yazdırdı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Youssef En Nesyri; Davor Suker, Luis Fabiano, Frederic Kanoute, Alvaro Negredo gibi yıldız isimlerle beraber Sevilla'nın son dönemdeki en başarılı forvet transferlerinden oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Sevilla'da son 4 yılda attığı 22 kafa golüyle, hava toplarındaki başarısını da ortaya koydu. Avrupa kariyerinde sadece İspanya'da oynayan En Nesyri; Malaga, Leganes ve Sevilla'da forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

FAS'IN KAHRAMANI OLDU
2022 Dünya Kupası'nda 4'ncü olarak tarihi bir başarı elde eden Fas Milli Takımı'nda Youssef En Nesyri de adeta kahraman oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Attığı 3 golle ülkesinin turnuva tarihindeki en skorer ismi olan En Nesyri, yakalanan büyük başarıda öne çıktı. Aynı zamanda 31 Ağustos 2016'dan beri Fas Milli Takımı'nda oynayan 27 yaşındaki forvet, 73 maçta 20 gol kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

LONDRA'YI İSTEMEDİ
Transferde daha önce İngiltere'den West Ham United başta olmak üzere önemli teklifler alan Youssef En Nesyri, Londra'daki havanın soğuk ve sürekli kapalı olmasından dolayı ret yanıtı vermişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

2015'te de Chelsea'ye gitmesi gündemde olan En Nesyri yine benzer şekilde Londra'nın hava koşullarından olumsuz etkilenmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

MOURINHO'YU ÜZMÜŞTÜ
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun yakından tanıdığı Youssef En Nesyri, 2022-2023 sezonunda Avrupa Ligi'nde Roma-Sevilla finalinde sahadaydı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Sevilla ile kupaya uzanan Faslı futbolcu, o dönem Roma'nın başında olan Mourinho'yu üzmüştü.

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