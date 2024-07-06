TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe En Nesyri'de geri sayıma geçti! İşte ödenecek rakam

Transferde şu ana kadar Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna katan, Çağlar Söyüncü'nün bonservisini de A. Madrid'den alan F.Bahçe ilk ciddi hamlesine çok yaklaştı.

Sarı-lacivertliler, Sevilla'nın Faslı golcüsü için 16+4 milyon euroluk bir teklifi masaya getirdi. Fenerbahçe ve Sevilla anlaşma noktasına gelirken 27 yaşındaki En Nesyri de transfere sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin tecrübeli forvetle 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade