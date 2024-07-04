Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle birlikte sarı-lacivertli takıma gönderen İspanyol devi, Fenerbahçe'nin yıldız ismini kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 12:20
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Geride bıraktığımız sezonu 99 puan toplamasına ve sadece bir yenilgi almasına rağmen ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Sezonun sona ermesinin ardından sözleşmesi biten İsmail Kartal ile yola devam etmeyen sarı-lacivertliler, büyük ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Kanarya, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda düzenlenen görkemli imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık imzaladı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte transferde gaza basan sarı-lacivertliler, ilk olarak sol bek bölgesini güçlendirdi.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

İkinci transferini de savunma hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Fenerbahçe, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye gönderen Atletico Madrid, sarı-lacivertlilerin yıldızına kanca attı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

ATLETICO'DAN FERDİ'YE KANCA

İspanyol basını, adı Arsenal, Borussia Dortmund ve Napoli ile anılan Ferdi Kadıoğlu'na Atletico Madrid'in de talip olduğunu yazdı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

GOL Digital'de yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Haberde Arjantinli çalıştırıcının Ferdi'yi sol bekte kullanmayı düşündüğü ve Thomas Lemar, Rodrigo Riquelme ya da Samuel Lino'nun olmadığı durumlarda sol kanat veya 10 numara pozisyonunda da şans verebileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te ilerlediği sürece Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin artacağı ve Atletico Madrid'in bu durumun farkında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Öte yandan Diego Simeone'nin EURO 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

Milli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor

24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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