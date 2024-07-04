Fenerbahçe'den Atletico Madrid'e dev transfer! Simeone ısrarla istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle birlikte sarı-lacivertli takıma gönderen İspanyol devi, Fenerbahçe'nin yıldız ismini kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda düzenlenen görkemli imza töreninde Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık imzaladı.
Takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte transferde gaza basan sarı-lacivertliler, ilk olarak sol bek bölgesini güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini de savunma hattına yapan Kanarya, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Fenerbahçe, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye gönderen Atletico Madrid, sarı-lacivertlilerin yıldızına kanca attı.
ATLETICO'DAN FERDİ'YE KANCA
İspanyol basını, adı Arsenal, Borussia Dortmund ve Napoli ile anılan Ferdi Kadıoğlu'na Atletico Madrid'in de talip olduğunu yazdı.
GOL Digital'de yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.
Haberde Arjantinli çalıştırıcının Ferdi'yi sol bekte kullanmayı düşündüğü ve Thomas Lemar, Rodrigo Riquelme ya da Samuel Lino'nun olmadığı durumlarda sol kanat veya 10 numara pozisyonunda da şans verebileceği vurgulandı.
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te ilerlediği sürece Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin artacağı ve Atletico Madrid'in bu durumun farkında olduğu belirtildi.
Öte yandan Diego Simeone'nin EURO 2024'te Ferdi Kadıoğlu'nu yakından takip etmeyi sürdüreceği kaydedildi.
Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.
Milli yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
24 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Ferdi'nin güncel piyasa değeriyse 21 milyon Euro.
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