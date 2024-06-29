FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Batshuayi ile sözleşme uzatılmamasının ardından Dzeko konusunda ayrılığın yakın olduğu iddia edildi. Yönetim bu noktada Premier Lig'de forma giyen Mateta için temaslara başladı. FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:30
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Sarı-lacivertlilerde Btashuayi ile sözleşme uzatılmaması ve Dzeko'nun ayrılacak iddiaları bu transfere hız kazandırdı.
Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim gündemine flaş bir yıldızı aldı.
İngiltere'de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın sarı lacivertliler tarafından izlendiği öne sürüldü.
27 yaşındaki forvetin takımdan ayrılan Michy Batshuayi'nin yerine düşünüldüğü vurgulandı.
Mateta geçen sezon C.Palace'ta 39 maçta 19 gol atmıştı.
Mateta'nın 2026 yılına kadar Palace ile sözleşmesi bulunuyor.
1.92 boyundaki oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
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