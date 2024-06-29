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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de forvet konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Batshuayi ile sözleşme uzatılmamasının ardından Dzeko konusunda ayrılığın yakın olduğu iddia edildi. Yönetim bu noktada Premier Lig'de forma giyen Mateta için temaslara başladı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 09:30
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

Fenerbahçe'de santrfor konusunda sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

Sarı-lacivertlilerde Btashuayi ile sözleşme uzatılmaması ve Dzeko'nun ayrılacak iddiaları bu transfere hız kazandırdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

Jose Mourinho'nun raporuna göre hareket eden yönetim gündemine flaş bir yıldızı aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

İngiltere'de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'nın sarı lacivertliler tarafından izlendiği öne sürüldü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

27 yaşındaki forvetin takımdan ayrılan Michy Batshuayi'nin yerine düşünüldüğü vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan onay çıktı! Santrfora Mateta...

Mateta geçen sezon C.Palace'ta 39 maçta 19 gol atmıştı.

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