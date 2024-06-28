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TRANSFER HABERİ: Onur Bulut Beşiktaş'tan ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Onur Bulut gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda performansıyla tepki çeken 30 yaşındaki oyuncunun bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Onur için Süper Lig'den 2 takım resmen devreye girdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 15:52
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MEHMET CEM ÇAKIR
TRANSFER HABERİ: Onur Bulut Beşiktaş'tan ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Beşiktaş'a transfer süreci oldukça gündem olan Onur Bulut konusunda sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut Beşiktaş'tan ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre siyah-beyazlılarda performansıyla tepki çeken Onur Bulut için Süper Lig'den Başakşehir ve Eyüpspor ile transfer görüşmeleri başladı.

TRANSFER HABERİ: Onur Bulut Beşiktaş'tan ayrılıyor! Görüşmeler başladı...

Başakşehir'de Çağdaş Atan'ın oyuncuyu çok istediği öğrenildi.

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