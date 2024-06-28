TRANSFER HABERİ: Onur Bulut Beşiktaş'tan ayrılıyor! Görüşmeler başladı...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta Onur Bulut gelişmesi yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda performansıyla tepki çeken 30 yaşındaki oyuncunun bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. Onur için Süper Lig'den 2 takım resmen devreye girdi. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
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Tecrübeli oyuncunun özellikle son dönemlerde Beşiktaş taraftarıyla yaşadığı sorun dikkat çekmişti.
Onur Bulut, Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıktı. Onur Bulut'un güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.
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