Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak gündeme gelen o yıldız, taraftarlara büyük sürpriz oldu. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 15:57 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 16:28
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi sona ermedi.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Sarı-lacivertliler ligde 99 puana ulaşmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Fenerbahçe diğer kulvarlarda da istediği şampiyonluk başarılarını elde edemedi.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Kanarya'da yaşanılan bu olumsuz gelişmelerin ardından takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Fenerbahçe yeni teknik direktörü önderliğinde transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Kanarya'da transfer yapılması beklenen mevkilerden birisi olan orta saha için flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Fenerbahçe, ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin transferi için devreye girdi.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

25 yaşındaki yıldızın son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

25 yaşındaki McKennie futbola Dallas Academy'de başladı. Ardından Alman ekibi Schalke'nin altyapısının yolunu tuttu. 2020 yazında İtalyan ekibi Juventus ile anlaştı.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Juventus'dan, İngiliz ekibi Leeds United'a kiralandı. Leeds'den, Juventus'a geri dönen futbolcu sezonu Torino ekibinde tamamladı.

Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. Ayrıca McKennie, ABD Milli Takımı'nın güncel olarak formasını terletiyor.

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