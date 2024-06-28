Fenerbahçe'ye Amerikan dinamosu! Bu transfer herkese sürpriz olacak

Fenerbahçe için geride kalan sezon istenildiği gibi sona ermedi. Sarı-lacivertliler ligde 99 puana ulaşmasına rağmen şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe diğer kulvarlarda da istediği şampiyonluk başarılarını elde edemedi. Kanarya'da yaşanılan bu olumsuz gelişmelerin ardından takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü önderliğinde transfer çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da transfer yapılması beklenen mevkilerden birisi olan orta saha için flaş bir gelişme yaşandı. Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Fenerbahçe, ABD'li orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin transferi için devreye girdi. 25 yaşındaki yıldızın son olarak İtalya Serie A ekibi Juventus ile olan sözleşmesi sona erdi. WESTON MCKENNIE KİMDİR? 25 yaşındaki McKennie futbola Dallas Academy'de başladı. Ardından Alman ekibi Schalke'nin altyapısının yolunu tuttu. 2020 yazında İtalyan ekibi Juventus ile anlaştı. Juventus'dan, İngiliz ekibi Leeds United'a kiralandı. Leeds'den, Juventus'a geri dönen futbolcu sezonu Torino ekibinde tamamladı. Ana mevkisi merkez orta saha olan futbolcu, ön libero ve orta sahanın sağında görev alabiliyor. Ayrıca McKennie, ABD Milli Takımı'nın güncel olarak formasını terletiyor.