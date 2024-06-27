FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de Topuk Yaylası'nda gerçekleştiriyor. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmaktan memnun olduklarını söyledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Mourinho ile Manchester United'da da çalıştığını hatırlatan Fred, şunları kaydetti:
"Kendisi (Mourinho) ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir.
Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen mantaliteye sahip. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz.
Her şeyi kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, lig de şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mantaliteye sahip birisi."
Geçen sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Geçen sezon benim için zor geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Bu kadar sakatlık yaşamasaydım belki farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Yeni sezon için daha güçlü bir şekilde döndüm çünkü tatil süresince de çalıştım." ifadelerini kullandı.
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