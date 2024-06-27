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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de Topuk Yaylası'nda gerçekleştiriyor. Sarı lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çalışmaktan memnun olduklarını söyledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 18:01
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapılan günün ilk antrenmanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fred, hem takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki kampı değerlendirdi hem de kendisi ve sarı-lacivertli ekiple ilgili soruları yanıtladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Portekizli teknik adam yönetimindeki kampı değerlendiren 31 yaşındaki futbolcu, "Çalışmalara başladık, iyi bir başlangıç yaptık. Her zaman sezon öncesi zordur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Tatilden dönersiniz kolay olmaz ama bizler sezona hazır olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Mourinho ile Manchester United'da da çalıştığını hatırlatan Fred, şunları kaydetti:

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

"Kendisi (Mourinho) ile Manchester United'da çalıştım. Beni oraya kendisi aldırmıştı. Herkes onun ne kadar iyi bir teknik direktör olduğunu bilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Çok büyük bir isim. Her zaman kazanmayı isteyen mantaliteye sahip. Onunla çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Önümüzde uzun bir sezon var ve her kulvarda şampiyon olmak istiyoruz.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Her şeyi kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz, lig de şampiyon olmak istiyoruz. Mourinho da bu mantaliteye sahip birisi."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri!

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklara değinen Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Geçen sezon benim için zor geçti çünkü ilk defa bu kadar çok sakatlık yaşadım. Bu kadar sakatlık yaşamasaydım belki farklı olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Yeni sezon için daha güçlü bir şekilde döndüm çünkü tatil süresince de çalıştım." ifadelerini kullandı.

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