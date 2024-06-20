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Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun teknik ekibi belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ekibinde yer alan isimler açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 13:41
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho’nun teknik ekibi belli oldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ekibinde yer alan isimler belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesislerinde görevine başladı. Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü Mario Branco ve teknik heyetle bir araya gelen Mourinho, teknik heyetle tanışma toplantısı yaparak beklentileri konusunda ekiplere bilgi verdi.

PORTEKİZLİ TEKNİK DİREKTÖRÜN EKİBİNDE YER ALAN İSİMLER VE GÖREVLERİ ŞU ŞEKİLDE;

Salvatore Foti (1. Yardımcı Antrenör)

Stefano Rapetti (Fitness Antrenörü/ Methodolgist/ Spor Bilimcisi)

Luca Fatiga (2. Yardımcı Antrenör / Duran Top Antrenörü / Yardımcı Fitness Antrenörü)

Michele Salzarulo (Analiz Sorumlusu, Maç önü-Maç sonu ve canlı maç analizleri)

Ricardo Formosinho (Taktik Analiz ve Antrenman Performans Analizi)

Giovanni Cerra (Data Analiz)

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