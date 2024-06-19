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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

Gelecek sezon her kulvarda iddialı olabilecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sergio Ramos bombasıyla taraftarlarını coşturmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho bu transfer için bizzat devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun Sevilla'dan ayrılan İspanyol stoper Sergio Ramos'a telefon ettiği ve oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna etmeye çalıştığı belirlendi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

Mourinho'nun tecrübeli stopere, "Fenerbahçe'de büyük başarılar kazanmak istiyorum" dediği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

AL NASSR'DA DEVREDE

Portekızlı çalıştırıcının, "Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa'da kupa kazanacak bir takım yaratmak ve bu nedenle senin gibi oyunculara ihtiyacım var" ifadeleriyle 38 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

Ramos'la Suudi ekibi Al-Nassr'ın da ilgilendiği ifade ediliyor.

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