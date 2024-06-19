TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı
Gelecek sezon her kulvarda iddialı olabilecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Sergio Ramos bombasıyla taraftarlarını coşturmak istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho bu transfer için bizzat devreye girdi. İşte detaylar...
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Mourinho'nun tecrübeli stopere, "Fenerbahçe'de büyük başarılar kazanmak istiyorum" dediği ifade edildi.
AL NASSR'DA DEVREDE
Portekızlı çalıştırıcının, "Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa'da kupa kazanacak bir takım yaratmak ve bu nedenle senin gibi oyunculara ihtiyacım var" ifadeleriyle 38 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.
Ramos'la Suudi ekibi Al-Nassr'ın da ilgilendiği ifade ediliyor.
Sergio Ramos geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 37 maça çıktı.
Tecrübeli stoper 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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