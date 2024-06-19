TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Sergio Ramos bombası! Jose Mourinho bizzat aradı

AL NASSR'DA DEVREDE Portekızlı çalıştırıcının, "Hedefimiz hem ligde hem de Avrupa'da kupa kazanacak bir takım yaratmak ve bu nedenle senin gibi oyunculara ihtiyacım var" ifadeleriyle 38 yaşındaki yıldızı İstanbul'a davet ettiği öğrenildi.