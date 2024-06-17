TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde büyük bir mesafe kat etti.

Haberin detaylarında, sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bu transferi bitirebileceği ve 32 yaşındaki Senegalli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine yer verildi.