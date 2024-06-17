Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe uzun süredir peşinden koştuğu Sadio Mane transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'dan ayrılacak olan Senegalli kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 11:43
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde Alman devi Bayern Münih'ten ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Sadio Mane, burada aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Sarı lacivertli ekipte geleceği merak konusu olan Senegalli yıldız oyuncu, Trendyol Süper Lig'in dev ekibine transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

SADIO MANE, FENERBAHÇE'YE ÇOK YAKIN

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe ilk transferini de bitirmeye oldukça yaklaştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde büyük bir mesafe kat etti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Haberin detaylarında, sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bu transferi bitirebileceği ve 32 yaşındaki Senegalli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine yer verildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe ve Al-Nasrr yönetimlerinin önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapabileceklerinin de altı çizildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

AL-NASSR RAKAMLARI

Sadio Mane, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 46 resmi maçta 3950 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Yıldız kanat oyuncusu, bu sürelerde 19 gol ve 11 asist üreterek takımının skor yükünü Cristiano Ronaldo ile beraber sırtlayan isim olmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları

Mane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilirken, Suudi ekibiyle Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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