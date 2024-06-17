TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Mane müjdesi! İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe uzun süredir peşinden koştuğu Sadio Mane transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Arabistan basınında yer alan habere göre; Al Nassr'dan ayrılacak olan Senegalli kanat oyuncusu, sarı lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Akşam'ın Suudi Arabistan basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde büyük bir mesafe kat etti.
Haberin detaylarında, sarı lacivertlilerin kısa süre içerisinde bu transferi bitirebileceği ve 32 yaşındaki Senegalli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı bilgisine yer verildi.
Fenerbahçe ve Al-Nasrr yönetimlerinin önümüzdeki hafta bir görüşme daha yapabileceklerinin de altı çizildi.
AL-NASSR RAKAMLARI
Sadio Mane, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 46 resmi maçta 3950 dakika sahada kaldı.
Yıldız kanat oyuncusu, bu sürelerde 19 gol ve 11 asist üreterek takımının skor yükünü Cristiano Ronaldo ile beraber sırtlayan isim olmayı başardı.
Mane'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilirken, Suudi ekibiyle Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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