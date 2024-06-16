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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Sarı lacivertliler, Mourinho'nun talebi sonrası 30 milyon Euro'luk yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 15:07
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

Sarı lacivertliler transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair sürpriz bir iddia geldi. İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

İtalya'dan Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

Habere göre Kanarya, Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen ile ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

MOURINHO BİZZAT DEVREDE

Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

JUVENTUS'UN TALEBİ YÜKSEK

Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

TAKASTA KULLANMAK İSTİYOR!

Öte yandan haberde Torino devinin, Dean Huijsen'i Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede

Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Roma'da kiralık geçiren genç oyuncu, 26 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı.

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