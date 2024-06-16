TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! Mourinho bizzat devrede
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. İtalyan basınında yer alan habere göre Kanarya, sürpriz bir isim için devreye girdi. Sarı lacivertliler, Mourinho'nun talebi sonrası 30 milyon Euro'luk yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalya'dan Tuttosport'un haberine göre; Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda flaş bir ismi gündemine aldı.
Habere göre Kanarya, Juventus'un genç yıldızı Dean Huijsen ile ilgileniyor.
MOURINHO BİZZAT DEVREDE
Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girdiği ve anlaşma için çaba sarf ettiği ifade edildi.
JUVENTUS'UN TALEBİ YÜKSEK
Juventus'un 19 yaşındaki genç stoper için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis beklediği aktarıldı.
TAKASTA KULLANMAK İSTİYOR!
Öte yandan haberde Torino devinin, Dean Huijsen'i Atalanta'dan Koopmeiners'ı almak için takasta kullanmak istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun bir bölümünü Roma'da kiralık geçiren genç oyuncu, 26 maçta forma giydi ve 2 gol, 2 asist yaptı.
DİĞER