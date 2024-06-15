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TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'da yakından ilgilenilen Sadio Mane ile ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haberler geldi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve hedefini Avrupa'ya çeviren Kanarya, ilk transfer bombasını patlatıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Hücum hattına tarihi transferler yapması beklenen Fenerbahçe'nin hedeflerinden birinin de Sadio Mane olduğu ortaya çıktı. Rafa Silva, Robert Lewandowski ve Anderson Talisca gibi yıldızların peşinde olan sarı lacivertliler Senegalli yıldız Sadio Mane için de devrede.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Geçen sezon başında Bayern Münih'ten Suudi Arabistan'a transfer olan Senegalli hücum oyuncusunun Avrupa'ya dönmeyi düşündüğünü ve gelen teklifleri dinlediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

KİRALAMA DÜŞÜNCESİ

Al-Nassr ile iki sezon daha kontratı bulunan Sadio Mane'in kiralama imkanı inceleniyor. Mane'nin yüksek maaş talebinin karşılanması adına formül aranıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Sarı lacivertli yöneticiler, gelecek hafta yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Al Nassr forması altında 46 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Senegalli Mane, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK

Sportif direktör Mario Branco'nun, 32 yaşındaki yıldızın menajer Bjorn Bezemer ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Al- Nassr'ın; De Bruyne, Salah, Bernardo Silva gibi yıldızlara gözünü diktiği için Mane'nin ayrılığına onay verdiği öne sürüldü.

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