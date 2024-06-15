TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kanarya'da yakından ilgilenilen Sadio Mane ile ilgili olarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haberler geldi. İşte tüm detaylar...
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Geçen sezon başında Bayern Münih'ten Suudi Arabistan'a transfer olan Senegalli hücum oyuncusunun Avrupa'ya dönmeyi düşündüğünü ve gelen teklifleri dinlediği belirtildi.
KİRALAMA DÜŞÜNCESİ
Al-Nassr ile iki sezon daha kontratı bulunan Sadio Mane'in kiralama imkanı inceleniyor. Mane'nin yüksek maaş talebinin karşılanması adına formül aranıyor.
Sarı lacivertli yöneticiler, gelecek hafta yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme daha gerçekleştirecek.
Al Nassr forması altında 46 maçta sahaya çıkan 32 yaşındaki Senegalli Mane, 19 gol attı ve 11 asist yaptı.
YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜLECEK
Sportif direktör Mario Branco'nun, 32 yaşındaki yıldızın menajer Bjorn Bezemer ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.
Al- Nassr'ın; De Bruyne, Salah, Bernardo Silva gibi yıldızlara gözünü diktiği için Mane'nin ayrılığına onay verdiği öne sürüldü.
Fenerbahçe, Senegalli oyuncu ile anlaşma sağlaması halinde Suudi yetkililer ile masaya oturacak.
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