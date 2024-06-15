TRANSFER HABERLERİ | Sadio Mane Fenerbahçe'ye çok yakın!

Hücum hattına tarihi transferler yapması beklenen Fenerbahçe'nin hedeflerinden birinin de Sadio Mane olduğu ortaya çıktı. Rafa Silva, Robert Lewandowski ve Anderson Talisca gibi yıldızların peşinde olan sarı lacivertliler Senegalli yıldız Sadio Mane için de devrede.