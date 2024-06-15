Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

Jose Mourinho hamlesiyle birlikte büyük ses getiren Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertli yönetim Portekizli çalıştırıcının istediği isimlere yönelirken diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da EURO 2024 sonrası tarihe geçecek rekor satış gerçekleşebilir. İngiliz basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 14:42
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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

Fenerbahçe'de performansıyla beğeni toplayan Sebastian Szymanski için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

İngiliz devi Tottenham'ın EURO 2024 sonrası Sebastian Szymanski'yi rekor bedelle kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

SEBASTIAN SZYMANSKI, GALATASARAY'IN ELİNDEN ALINMIŞTI

2023'ün yazında Galatasaray'ın uzun süre görüşmelerde bulunduğu Sebastian Szymanski'yi Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

Sarı-lacivertliler, bu transfer için Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon euro ödemişti. Polonyalı yıldız, geçtiğimiz sezona performansıyla damga vurarak Avrupa ekiplerini peşine takmayı başardı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

REKOR BONSERVİSLE YOLCU

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, geçtiğimiz ara transferde de temaslarda bulunan Tottenham, bu yaz Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmakta kararlı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

EURO 2024 sonrası Fenerbahçe'ye teklifini sunmaya hazırlanan İngiliz ekibi, bu transferi 25 milyon Euro ile bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...

Toplam 3962 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Polonyalı yıldız, 13 gol ve 19 asistle takımına katkıda bulundu.

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