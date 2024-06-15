Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak! EURO 2024 sonrası...
Jose Mourinho hamlesiyle birlikte büyük ses getiren Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı lacivertli yönetim Portekizli çalıştırıcının istediği isimlere yönelirken diğer yandan yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. Kanarya'da EURO 2024 sonrası tarihe geçecek rekor satış gerçekleşebilir. İngiliz basını transferi böyle duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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SEBASTIAN SZYMANSKI, GALATASARAY'IN ELİNDEN ALINMIŞTI
Sarı-lacivertliler, bu transfer için Dinamo Moskova'ya 9.75 milyon euro ödemişti. Polonyalı yıldız, geçtiğimiz sezona performansıyla damga vurarak Avrupa ekiplerini peşine takmayı başardı.
REKOR BONSERVİSLE YOLCU
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği habere göre, geçtiğimiz ara transferde de temaslarda bulunan Tottenham, bu yaz Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmakta kararlı.
EURO 2024 sonrası Fenerbahçe'ye teklifini sunmaya hazırlanan İngiliz ekibi, bu transferi 25 milyon Euro ile bitirmeyi planlıyor.
Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncu satışı olacak.
GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI
Sebastian Szymanski, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 55 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 44'ünde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 3962 dakika sahada kalan 25 yaşındaki Polonyalı yıldız, 13 gol ve 19 asistle takımına katkıda bulundu.
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