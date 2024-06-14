Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Transferde gaza basan sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen yıldızın transferi için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Yeni sezon öncesi yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler, eksik bölgeleri güçlendirmek için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

1. Transfer ve Tescil Dönemi'nde 4-5 takviye yapması beklenen Kanarya'nın önceliklerinden biriyse stoper transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Fenerbahçe, stoper rotasyonunda yer alan Alexander Djiku ve Rodrigo Becao ile yola devam edecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralanan ve sezon sonunda kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'nün bonservisini almak için İspanyol ekibiyle temas halinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Sarı-lacivertlilerde sol bek orijinli olmasına rağmen stoper bölgesinde de görev alan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Jayden Oosterwolde'ye astronomik bir teklif gelmesi halinde oyuncu satılacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Panathinaikos'a kiralanan Samet Akaydin, sarı-lacivertlilere geri dönse de milli futbolcuyla yola devam edilmesi planlanmıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Kanarya'ya yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Luan Peres de takımdan gönderilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden ancak forma şansı bulmakta zorlanan Serdar Aziz'in geleceğiyse belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Stopere takviye yapmak için alternatifli bir liste hazırlayan Mourinho'nun istediği ilk isim Manchester United'dan eski öğrencisi Victor Lindelöf...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

İsveçli için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bayrama kadar bu transferde mesafe kat etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

İngiliz ekibinde menajer Erik ten Hag'ın alternatif oyuncusu olan ve bu durumdan sıkılan 29 yaşındaki stoperin, Jose Mourinho'yla yeniden çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Piyasa değeri 15 milyon Euro olan İsveçli için Manchester United'a 8 milyon Euro önerilecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Kırmızı-şeytanlarla iyi ilişkiler içinde olan yönetimin bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den taraftarına bayram hediyesi! Yeni yıldız Manchester United'dan

Victor Lindelöf, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 28 maçta süre aldı.

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