TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi
Son dakika spor haber: Transfer operasyonuna hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismin peşine düştü. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculara büyük önem veren sarı-lacivertliler, bonservisi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te bulunan o futbolcuyu takibe aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği transferde Bavyera ekibiyle temasa geçildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.
YUSUF KABADAYI HAREKATI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te olan Yusuf Kabadayı için harekete geçti.
BAYERN MÜNİH İLE TEMASA GEÇİLDİ!
Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat oyuncusu için Bayern Münih kulübü ile temasa geçildi.
MOURINHO'DAN ONAY ÇIKTI!
20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi.
Yusuf Kabadayı'nın şartlarını araştıran sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları atacak.
Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Schalke'de 23 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.
20 yaşındaki futbolcunun Bayern Münih'teki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
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