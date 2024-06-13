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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Son dakika spor haber: Transfer operasyonuna hummalı bir şekilde devam eden Fenerbahçe, sürpriz bir ismin peşine düştü. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculara büyük önem veren sarı-lacivertliler, bonservisi Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'te bulunan o futbolcuyu takibe aldı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun onay verdiği transferde Bavyera ekibiyle temasa geçildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 15:23
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Önümüzdeki sezona iddialı giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, listesine birçok yıldızı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Yoğun bir araştırma içine giren yönetim, hedefteki oyuncularla görüşmelerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

YUSUF KABADAYI HAREKATI!
Yeni Asır'ın haberine göre; Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te olan Yusuf Kabadayı için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

BAYERN MÜNİH İLE TEMASA GEÇİLDİ!
Sezonu Schalke'de tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat oyuncusu için Bayern Münih kulübü ile temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

MOURINHO'DAN ONAY ÇIKTI!
20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Yusuf Kabadayı'nın şartlarını araştıran sarı-lacivertli kurmaylar, transferde somut adımları atacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Schalke'de 23 lig maçında forma giyen genç oyuncu, 4 gollük katkı verdi.

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