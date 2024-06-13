TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Bayern Münih'ten genç yetenek! Jose Mourinho onay verdi

Genç ve potansiyelli isimlere ayrı bir önem veren Kanarya'dan flaş bir hamle geldi.

YUSUF KABADAYI HAREKATI!

Yeni Asır'ın haberine göre; Transferde titiz bir çalışma yürüten Fenerbahçe, bonservisi Bayern Münih'te olan Yusuf Kabadayı için harekete geçti.