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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etti. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam için Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katıldığı bir imza töreni düzenledi. Öte yandan Jose Mourinho ile ilgili Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bilinmeyen Fatih Terim ayrıntısı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 12:26
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jose Mourinho için imza töreni düzenlendi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenen ve taraftara açık gerçekleştirilen imza töreniyle Portekizli teknik adam kendisini sarı-lacivertlilere renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Törende Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Konuşmaların ardından kürsüye çıkan bir grup sarı-lacivertli taraftarın formasını ve atkısını Ali Koç ve Jose Mourinho imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Daha sonra Ali Koç ile Portekizli teknik direktör yerlerine geçerek sözleşmeyi imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

"ŞU DAKİKADAN İTİBAREN SİZİN HAYALLERİNİZ, BENİM HAYALLERİM"

Konuşmasına taraftarları selamlayarak başlayan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, "Sizlerden aldığım his şu ki; adım Fenerbahçe ile geçtiğinden bu yana göstermiş olduğunuz bu sevgiyi derinden hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra bu sevgiyi görür. Ama ben en başında bunun öncesinde bu sevgiyi hissediyorum. Aynı zamanda bu bana büyük bir sorumluluk veriyor. Söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenize aitim. Bu forma tıpkı bir derim gibi kemiğim gibi" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Futbolun bir tutku olduğunun altını çizen Mourinho, "Bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden birindeyim. Sayın başkanımızı tanıdığım günden bu yana, sizler için burada olmak için çok istedim. Çok büyük bir taraftar grubusunuz. Tüm kalbimle söylüyorum ki bu tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Türkiye futbolu için Türkiye Ligi'ni geliştirmek için, yardımcı olmak için çalıştırmak istiyorum. Ama en önemlisi ne Türk futbolunu geliştirmek ne de Türkiye Ligi'ni geliştirmek. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe. Şu dakikadan itibaren, imza atacağım andan itibaren sizin hayalleriniz benim hayallerim" diyerek sözlerini tamamladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

İmza töreninin ardından Başkan Ali Koç ve Jose Mourinho, tribünleri gezerek taraftarlarla bir araya geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imzası dünya çapında yankı uyandırırken, tecrübeli teknik adamla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

FATİH TERİM'İ ARADI

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Mourinho, yakın arkadaşı Fatih Terim'den görüş aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

Deneyimli çalıştırıcı, gelmeden önce Fenerbahçe'yi Terim'e sordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili şaşırtan gerçek! Fatih Terim'i aradı ve...

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT"

Portekizli teknik adam "Hiç düşünmeden git" cevabını aldı.

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