Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...
Son dakika spor haberleri... Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Paulo Dybala transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncuya birçok takım daha talip olurken oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. FB - GS SPOR HABERLERİ
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İŞTE DYBALA'NIN SÖZLERİ:
Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Dybala'nın sözleşmesinin olduğu Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Dybala, geride kalan sezonda Roma'da 39 maçta 16 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.
Arjantinli futbolcu Roma formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Dybala bu maçlarda 16 gol, 10 asist üretti.
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