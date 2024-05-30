Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

Son dakika spor haberleri... Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Paulo Dybala transferine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncuya birçok takım daha talip olurken oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 16:20
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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

Roma forması giyen Arjanyinli yıldız Paulo Dybala, geleceğine dair gelen soruya cevap verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

İŞTE DYBALA'NIN SÖZLERİ:

Neredeyse 12 yıldır İtalya'da oynuyorum ve burada harika vakit geçiriyorum.


Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

Kendimi İtalya'dan uzakta görmek benim için zor çünkü burada büyüdüm.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

Ayrılmak zor olur ama tabii ki La Liga ve Premier Lig gibi önemli liglerde nasıl performans göstereceğimi merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

30 yaşındaki Dybala'nın sözleşmesinin olduğu Roma ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Paulo Dybala'dan transfer açıklaması...

Dybala, geride kalan sezonda Roma'da 39 maçta 16 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

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