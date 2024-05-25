Önemli olan şampiyonluk

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, taraftarlara ve üyelere seslendi: "Önce düşmanın kim olduğunu belirleyeceğiz, sonra savaş açacağız. Toparlayabilirsek bir dönem yapalım ama sonra siz artık çıkın ve aday olun. Para var, korkmayın. Yalvarıyorum, Fenerbahçe'ye sahip çıkın. Yönetimi inceleyin ve öyle karar verin. Rakip şampiyon oluyor, aday çıkıyor; bizde neden çıkmıyor? Ben mecburiyetten aday oldum, bir daha çıkmam.

UMUYORUM GELECEK

Önemli olan Fenerbahçe'nin şampiyonluğudur. Galatasaray kaybetsin, biz kazanalım. Kızım, Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe'ye gelmen' dedi. Mourinho ise, 'Umuyorum geleceğim' dedi. Murat Ülker'le konuştum. Ataşehir'deki arsa konusunu açtım. Duruyor orası. 70-80 milyon euro getirisi var. Gelince onu hemen hayata geçireceğiz. Oradaki kolejin depremden dolayı yıkılması gerekiyor."

O KONU KAPANDI

Aziz Yıldırım, Ali Koç'a da göndermede bulundu ve "Bana diyor ki Galatasaray başkanı ile çıksın. Adam size bundan önce salladı salladı, cevap veremediniz. Bir sayfa yazı yazdım, sinek ikili. Konu kapandı, cevap veremediler" dedi.