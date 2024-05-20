Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu GalatasarayÇağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerilim karşılaşma sonrasına da yansıdı. Mert Hakan, Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:09
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Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı büyük bir heyecana sahne oldu.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Sarı-lacivertliler karşılaşmayı Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 kazanırken şampiyonluk yarışında işler son haftaya kaldı.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Karşılaşma öncesinde futbolcular arasında çıkan kavgada başroldeki isimlerden birisi olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Derbi öncesi ısınmak için saha zeminine çıkan Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, sarı kırmızılı tribünlerden gelen tepkilere sarı lacivertli kulübün armasını öperek cevap verince Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşadı.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Kerem Aktürkoğlu bir gerilim yaşayan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından da sarı kırmızılı oyuncuyla sosyal medya üzerinden atıştı.

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Kerem Aktürokoğlu'nun mixed zone'dan çıkarken "Korkak herif" dediği bir görüntü sosyal medyada ortaya çıktı.

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