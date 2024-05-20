Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı büyük bir heyecana sahne oldu.

Karşılaşma öncesinde futbolcular arasında çıkan kavgada başroldeki isimlerden birisi olan Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.