Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında konuk olduğu Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerde maç öncesi tartışma yaşayan Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki gerilim karşılaşma sonrasına da yansıdı. Mert Hakan, Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. İşte o sözler...
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Derbi öncesi ısınmak için saha zeminine çıkan Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş, sarı kırmızılı tribünlerden gelen tepkilere sarı lacivertli kulübün armasını öperek cevap verince Galatasaraylı futbolcularla tartışma yaşadı.
Kerem Aktürkoğlu bir gerilim yaşayan tecrübeli futbolcu, karşılaşmanın ardından da sarı kırmızılı oyuncuyla sosyal medya üzerinden atıştı.
Kerem Aktürokoğlu'nun mixed zone'dan çıkarken "Korkak herif" dediği bir görüntü sosyal medyada ortaya çıktı.
Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise gülücük emojisi kullanarak "5'e 1 dayak yerken" ifadelerini kullandı.
Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı binlerce etkileşim aldı.
İşte o paylaşım...
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