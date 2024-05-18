FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Son 2 maç kala 6 puan geriden olan sarı lacivertliler derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan tüm dikkatler forvet hattında kimin oynayacağı... İşte İsmail Kartal'ın Galatasaray'a karşı Dzeko planı. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İki futbolcu da kadroda olmayacak. Hafif sakatlığı olan Serdar Aziz'in durumuna maç günü karar verilecek.
Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, müsabakada sarı kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor karşısında cezalı olacak.
Sarı lacivertlilerde derbi öncesi en çok merak edilen konu İsmail Kartal'ın forvet hattında kime şans vereceği...
Son taktik antrenmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı derbi planını belirledi.
Milliyet'te yer alan habere göre; Son dönemde Batshuayi'yi tercih eden teknik direktör İsmail Kartal derbi için de Belçikalı golcü üzerine bir plan kuruyor.
Bunun temel sebebi futbolcunun fiziksel artıları... Dzeko'dan daha genç, güçlü ve dinamik olan Batshuayi'nin bu avantajlarından teknik heyet faydalanmak istiyor.
Özellikle Galatasaray'ın savunmadan çıkışlarını önlemek ve bu bölgede baskı yapıp oyun kurmasını engellemek ve top kazanmak için Batshuayi'nin önemli olduğu düşünülüyor.
Maçın gidişatına göre ise Dzeko oyuna girecek. Son bölümlerde yıpranmış ve yorgun savunmaya karşı Bosnalı futbolcunun tecrübesi ve kalitesi ile katkı yapması hedefleniyor.
Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta görev alırken 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Michy Batshuayi ise 40 maçta 22 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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