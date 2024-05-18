FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Milliyet'te yer alan habere göre; Son dönemde Batshuayi'yi tercih eden teknik direktör İsmail Kartal derbi için de Belçikalı golcü üzerine bir plan kuruyor.

Bunun temel sebebi futbolcunun fiziksel artıları... Dzeko'dan daha genç, güçlü ve dinamik olan Batshuayi'nin bu avantajlarından teknik heyet faydalanmak istiyor.