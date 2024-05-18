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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olacak. Son 2 maç kala 6 puan geriden olan sarı lacivertliler derbiye mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan tüm dikkatler forvet hattında kimin oynayacağı... İşte İsmail Kartal'ın Galatasaray'a karşı Dzeko planı. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:01
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olacak. Ezeli rakibiyle kıyasıya şampiyonluk yarışına olan sarı-lacivertliler, son 2 haftaya 6 puan gerisinde girdiği rakibini yenerek şansını son haftaya taşımanın hesaplarını yapıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Kayserispor müsabakasında sarı kart görerek bu sezon 4. sarı kartına ulaşan Rodrigo Becao, derbide yer alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

İki futbolcu da kadroda olmayacak. Hafif sakatlığı olan Serdar Aziz'in durumuna maç günü karar verilecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Michy Batshuayi, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Bu futbolcular, müsabakada sarı kart görmeleri halinde son hafta oynanacak İstanbulspor karşısında cezalı olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Sarı lacivertlilerde derbi öncesi en çok merak edilen konu İsmail Kartal'ın forvet hattında kime şans vereceği...

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Son taktik antrenmanın ardından tecrübeli çalıştırıcı derbi planını belirledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Milliyet'te yer alan habere göre; Son dönemde Batshuayi'yi tercih eden teknik direktör İsmail Kartal derbi için de Belçikalı golcü üzerine bir plan kuruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Bunun temel sebebi futbolcunun fiziksel artıları... Dzeko'dan daha genç, güçlü ve dinamik olan Batshuayi'nin bu avantajlarından teknik heyet faydalanmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Özellikle Galatasaray'ın savunmadan çıkışlarını önlemek ve bu bölgede baskı yapıp oyun kurmasını engellemek ve top kazanmak için Batshuayi'nin önemli olduğu düşünülüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Maçın gidişatına göre ise Dzeko oyuna girecek. Son bölümlerde yıpranmış ve yorgun savunmaya karşı Bosnalı futbolcunun tecrübesi ve kalitesi ile katkı yapması hedefleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Dzeko bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maçta görev alırken 23 gol 4 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'ın Dzeko planı belli oldu! Galatasaray'a karşı...

Michy Batshuayi ise 40 maçta 22 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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