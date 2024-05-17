TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe, Thomas Partey için Arsenal'in kapısını çaldı!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna kimin geçeceği sorusunun yanıtı merakla beklenirken, yönetim bir taraftan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İngiliz basınında çıkan habere göre sarı lacivertli ekip, Arsenal'de forma giyen yıldız oyuncu için İngiliz devinin kapısını çaldı ve transfer için nabız yokladı. İşte sıcak gelişmenin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 19:24 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 20:23
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Ancak daha sonra sarı lacivertli kulübün listesine Antonio Conte ve Stefano Pioli gibi başarılı isimlerin de girdiği öğrenildi.
Başkanlık seçimi ve yeni teknik direktör konuları sarı lacivertli kulübün gündemini meşgul ederken, yönetim bir taraftan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başlamış durumda.
Ada basınında çıkan habere göre, Fenerbahçe, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey için İngiliz deviyle iletişime geçti.
footballtransfers.com'da yer alan haberin detaylarına göre, sarı lacivertli kulüp, Arsenal yetkilileriyle görüşerek Partey'in takımdan ayrılma olasılığı hakkında bilgi aldı.
Habere göre, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Thomas Partey'in transferine öncelik vermesinin en büyük sebebi, Gana Milli Takımı'ndan arkadaşı Alexander Djiku.
Haberde yer alan diğer bir bilgiye göre, Djiku, Fenerbahçe yönetimine Partey'in Arsenal'de forma şansı bulamaması nedeniyle takımdan ayrılmayı düşündüğünü iletti.
Bu bilgi sonrası kolları sıvayan Fenerbahçeli yetkililer de harekete geçti ve Arsenal'in kapısını resmen çaldı.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Thomas Partey'in fiziksel durumundan memnun olmadığı ve takımdan gönderilmesine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.
Thomas Partey şu an Arsenal'de haftalık 200 bin Sterlin kazanıyor. Bu rakam Topçular'da forma giyen oyunculara ödenen en yüksek maaşlar arasında.
Partey'in yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Arteta'nın seçenekleri arasında genellikle bulunmaması nedeniyle İspanyol teknik adamın Ganalı oyuncudan ümidi kestiği belirtiliyor.
SUUDİ EKİPLERİ DE DEVREDE
Öte yandan, Partey için Suudi Arabistan ekiplerinin de devreye girdiği ve deneyimli ön libero için Al Ahli, Al Nassr ve Al Khaleej'in nabız yokladığı öğrenildi.
ARSENAL BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ
Arsenal'in Thomas Partey'den 30-35 milyon euro civarında bir bonservis geliri beklediği aktarıldı.
Arsenal 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Thomas Partey'i Atletico Madrid'den 50 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
THOMAS PARTEY'İN SEZON KARNESİ
30 yaşındaki Ganalı ön libero bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkıp sadece 724 dakika süre alabildi.
30 yaşındaki Partey 1.85 boyunda. Ön libero pozisyonunda oynayan Ganalı yıldız, milli takım formasını ilk kez 5 Haziran 2016'da giydi.
Partey, Gana Milli Takımı'yla toplam 45 maça çıktı ve rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
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