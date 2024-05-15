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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta devre arasında Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joe Worrall ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. İngiliz stoperin neden oynatılmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:21 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:21
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan Beşiktaş'ta Joe Worrall ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

27 yaşındaki stopere Fernando Santos hem de Serdar Topraktepe'nin ilk 11'de düzenli forma şansı vermemesi dikkatleri çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

Siyah beyazlı forma altında 8 resmi maçta görev alan İngiliz stoperin düzenli forma giyememesinin nedeni belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Worrall'ın 600 bin euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ekstra ücret aldığı ve bu nedenle zorunlu haller dışında oynatılmadığı vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

Milliyet'te yer alan habere göre; düzenli oynama şansı bulamadığı için İngiliz stoperin de sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...

Nottingham Forest'le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Worrall'ın büyük olasılıkla kulübüne dönüş yapacağı ifade edildi.

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