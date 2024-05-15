BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Joe Worrall'ın sözleşmesinde gerçek ortaya çıktı! Oynamama nedeni...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş'ta devre arasında Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joe Worrall ile ilgili flaş gelişme yaşanıyor. İngiliz stoperin neden oynatılmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:21 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 12:21
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Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen Worrall'ın 600 bin euro garanti ücretin yanı sıra maç başı ekstra ücret aldığı ve bu nedenle zorunlu haller dışında oynatılmadığı vurgulandı.
Milliyet'te yer alan habere göre; düzenli oynama şansı bulamadığı için İngiliz stoperin de sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı bildirildi.
Nottingham Forest'le 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Worrall'ın büyük olasılıkla kulübüne dönüş yapacağı ifade edildi.
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