Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, 3 yıldızı derbi kadrosuna dahil etmedi. İşte o isimler...
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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte sarı kırmızılıların 7 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
Öte yandan sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesi tek eksik sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde'ydi. Başarılı savunmacı kritik mücadelede forma giyemeyecekti. Oosterwolde'nin yanı sıra Fenerbahçe'de 3 isim daha Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.
Bein Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de; Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Serdar Aziz derbi maçının kadrosuna alınmadı.
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