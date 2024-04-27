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Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, 3 yıldızı derbi kadrosuna dahil etmedi. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 15:14
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Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Ülker Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın da kazanmasıyla birlikte sarı kırmızılıların 7 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Öte yandan sarı lacivertlilerde Beşiktaş maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de 3 yıldız Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı!

Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesi tek eksik sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde'ydi. Başarılı savunmacı kritik mücadelede forma giyemeyecekti. Oosterwolde'nin yanı sıra Fenerbahçe'de 3 isim daha Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı.

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