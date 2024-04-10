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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro transferinde kriz çıktı!

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Joao Pedro gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak Gremio'ya gönderdiği tecrübeli oyuncu konusunda Brezilya ekibinden flaş bir karar çıktı. İşte haberin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 12:31
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro transferinde kriz çıktı!

Fenerbahçe'nin sezon başında Gremio'ya kiraladığı Pedro'nun menajeri İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro transferinde kriz çıktı!

Brezilyalı forvetin menajerinin Fenerbahçe kulüp binasında yönetim ile bir görüşme yaptı. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshedebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro transferinde kriz çıktı!

Pedro, Brezilya ekibinde bu sezon tüm kulvarlada 15 maça çıktı.

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