FENERBAHÇE HABERLERİ: Joao Pedro transferinde kriz çıktı!
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Joao Pedro gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak Gremio'ya gönderdiği tecrübeli oyuncu konusunda Brezilya ekibinden flaş bir karar çıktı. İşte haberin son gelişmeleri... FB SPOR HABERLERİ
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Brezilyalı forvetin menajerinin Fenerbahçe kulüp binasında yönetim ile bir görüşme yaptı. Sarı lacivertliler, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshedebilir.
Pedro, Brezilya ekibinde bu sezon tüm kulvarlada 15 maça çıktı.
Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 3 gol kaydederken 791 dakika süre buldu.
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