Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasında transfer savaşı şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların çok istediği o yıldız için son olarak sarı-lacivertlilerin devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 11:35
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertliler rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe'nin golleri 17. dakikada Alexander Djiku, 51. dakikada Edin Dzeko, 70. dakikada Dusan Tadic ve 85. dakikada Serdar Dursun'dan geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Taraftarı önünde aldığı galibiyetle puanını 82'ye yükselten İsmail Kartal'ın öğrencileri, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdürdü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Bu sene hücum hattıyla fark yaratan Kanarya, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de adından sıkça bahsettiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Transfer döneminde forvet hattını komple değiştiren Fenerbahçe, 31 haftada Süper Lig'in en çok gol atan ekibi olmayı başarırken, ileride oynayan oyuncularıda fileleri 59 kez havalandırıp toplam golün yüzde 73'ünü kaydetmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe böylelikle ligde lider Galatasaray hariç diğer 18 takımdan daha fazla fileleri sarstı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

FORVET OYUNCULARIN HEPSİ GOL ATMAYI BAŞARDI!

Yaz transfer sezonunda kadroya katılan Edin Dzeko performansıyla alkış toplamaya devam ederken, attığı 19 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında başı çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertli kulüpte kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci atığı 10 golle iz bırakırken, attıkları 9'ar golle Mich Batshuayi, Cengiz Ünder ve Dusan Tadic ise Fenerbahçe adına gol yükünü sırtlayan futbolcular oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Eski takımına tekrardan dönen Serdar Dursun 2 kez gol sevinci yaşarken, Joshua King'de 1 kez fileleri sarsmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Böylelikle 8 hücum oyuncusunun 7'si skor katkısı verirken, yalnızca Ryan Kent tabela katkısı yapamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Bu oyuncuların dışında Osayi Samuel 3 gol atarken, Mert Hakan Yandaş , Fred ve Djiku ağları 2 defa sarstı. Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür de bu sevinci 1 kez yaşadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Öte yandan önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, listesine sürpriz bir ismi aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği Wilfried Ndidi'yi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Fenerbahçe yönetimi, sezon bittikten sonra 27 yaşındaki oyuncunun kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Bu sezon İngiltere Championship ekibi Leicester City ile 29 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 4 gol 6 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

1.83 boyundaki oyuncu ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın istediği yıldızı Fenerbahçe kapıyor!

Wilfried Ndidi'nin Leicester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona eriyor.

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